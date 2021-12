L’ossobuco è quel piatto che nasce in Lombardia, si diffonde comodamente in Piemonte ma piace anche a Roma. Si tratta infatti di un piatto completamente italiano, che possiamo associare a Milano ma che non ci stupisce se lo troviamo anche nei menù dei ristoranti romani.

La tradizione vuole una cottura lunga, i soliti ingredienti e il risotto come accompagnamento. Tuttavia, ci possono essere delle piccole modifiche che possono renderlo estremamente appetitoso e leggero.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Oggi vediamo insieme una preparazione semplice che vede nell’uso del succo di limone un tocco di freschezza e di leggerezza in più. Infatti, ecco l’ossobuco facile da preparare che piace proprio a tutti perché leggerissimo ma gustoso.

Ingredienti

Un bel bicchiere di vino bianco secco;

2 generose noci di burro;

sale e pepe;

1 scalogno;

2 ossibuchi di vitella;

olio extra vergine di oliva;

farina;

aglio e prezzemolo.

coriandolo (facoltativo);

brodo di gallina;

scorza di limone;

succo di limone.

Preparazione

Possiamo certamente rendere l’ossobuco più leggero ma non dobbiamo dimenticarci che questo piatto ha bisogno della sua parte di grasso. Infatti, cerchiamo di far sciogliere in una padella il burro nell’olio extra vergine di oliva.

Quando i due si amalgamano senza bruciare, andiamo ad aggiungere anche lo scalogno. Ricordiamoci di tritarlo molto finemente, così da farlo essenzialmente sciogliere nel sugo. Mentre aspettiamo che lo scalogno si sciolga, prepariamo l’ossobuco alla cottura. Questa ricetta ha gli ingredienti per due persone e dunque prevede l’uso di due ossibuchi.

Li incidiamo ai lati con delle forbici per evitare che prendano delle forme strane in cottura. A questo punto, mettiamo gli ossibuchi in padella e li facciamo rosolare da tutte le parti. Sfumiamo con il vino bianco e aggiungiamo poi il succo di limone. Solo a questo punto aggiungiamo anche il brodo.

L’ossobuco facile da preparare che piace proprio a tutti perché leggerissimo ma gustoso

Ora abbassiamo il fuoco e lasciamo cuocere per un’ora e mezza. Infatti, abbiamo tutto il tempo per preparare una variante della famosa gremolada. Di per sé dovremmo tritare il prezzemolo ed unirlo alla buccia del limone all’aglio.

In questa preparazione possiamo anche aggiungere un pizzico di coriandolo, per rendere il piatto ancora più gustoso e leggero. Aggiungiamo questo trito a fine cottura e poi serviamo.

Approfondimento

Molti la evitano ma questa carne economica può diventare un piatto da chef stellato.