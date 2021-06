Grigliata e condita con menta e un filo di olio evo; tagliata a dadini seconda la ricetta della caponata; fritta e condita per la parmigiana. È la melanzana, la grande protagonista dell’estate sulle tavole italiane. Ma l’amore per questo ortaggio carnoso non è stato sempre così forte. In passato, infatti, la melanzana era considerato un cibo povero che, tra l’altro, poteva nuocere gravemente alla salute. Avevamo approfondito questo aspetto in un precedente articolo. In particolare, avevamo parlato di un errore che in molti fanno quando cucinano le melanzane e che potrebbe fare molto male alla nostra salute.

In realtà, la melanzana è ricca di vitamine, minerali, sostanze antiossidanti e fibre, che la rendono un vero elisir di salute. Ma scopriamo nel dettaglio le sue potenzialità.

Aiuta a restare giovani

È un’ottima fonte di antiossidanti. La melanzana, infatti, contiene vitamine del gruppo C ed E, acido clorogenico e antocianine (i pigmenti responsabili del colore violaceo). Una miscela esplosiva e super efficace che contrasta la produzione di radicali liberi e, di conseguenza, l’invecchiamento cellulare. Ma non solo. È oramai dimostrato che i radicali liberi siano tra le cause dell’insorgere di diverse patologie come tumori, malattie cardiovascolari e neuro degenerative. Mangiare questo ortaggio aiuterà quindi il nostro organismo a restare in salute.

È un toccasana per il nostro intestino

La melanzana è ricca di acqua e fibre. Per questo motivo, può essere considerata un alimento diuretico, utile in caso

di ritenzione idrica. Inoltre, è un lassativo naturale che apporta benefici in caso di stitichezza ostinata, perché favorisce il transito intestinale.

Un’alleata della dieta

Ma non tutti sanno che la melanzana è l’ortaggio estivo povero di calorie ma ricco di sapore che aiuta a dimagrire. Come specificato prima, la melanzana contiene tantissime fibre che hanno il potere di indurre rapidamente un senso di sazietà. In questo modo si limiterà la fame, aiutando chi segue una dieta dimagrante a mantenersi leggero senza troppe rinunce. Naturalmente è indispensabile limitare i condimenti, preferendo cotture alla griglia o in padella aggiungendo un filo d’olio e un goccio di acqua.

