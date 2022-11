L’ortaggio che farebbe bene a chi soffre di diabete e non solo

Sono diversi gli ortaggi che esistono in natura. Molti di questi spesso neanche si conoscono. Proprio per questo motivo l’informazione è necessaria affinché si conoscano tutti gli effetti benefici che presentano gli alimenti che ogni giorno troviamo sulla tavola. Oltre a questi, come accennato, ce ne sono altri che invece non vengono molto utilizzati. È proprio il caso della scorzonera.

Perché le verdure fanno bene?

Spesso sentiamo dire da parte di nutrizionisti e dottori vari che al giorno bisognerebbe almeno consumare una porzione di verdura. Questa affermazione non va molto a genio ad alcuni, soprattutto per i bambini che tendono a fare più problemi.

Bisogna dire, però, che è una verità. Infatti, essendo ricche di sali minerali e vitamine, donano al nostro organismo molte funzioni e benefici necessari per la nostra salute e crescita. Non bisogna, ovviamente, come ogni cosa, esagerare. In alcuni casi può essere anche causa di gonfiore, proprio per questo bisogna conoscere anche bene il proprio corpo.

L’ortaggio che farebbe bene e le sue mille proprietà benefiche

Una volta che abbiamo compreso come le verdure hanno un ruolo importante nella nostra alimentazione, possiamo concentrarci su questo ortaggio nominato prima: la scorzonera. I valori nutrizionali di questa verdura sono:

46 kcal, adatto anche per chi segue una dieta;

1,3 g di proteine;

10 g di carboidrati;

1,5 g di zuccheri;

0,3 g di grassi;

3,2 g di fibra.

Che cos’è?

È una pianta originaria dell’Europa sia Centrale che Orientale. Fa parte della stessa famiglia di un ortaggio altrettanto importante dalle mille proprietà benefiche: il topinambur. Ne fanno parte anche il carciofo e il radicchio. In antichità veniva considerata ottimale per curare i morsi di insetto. Dunque, si prestava anche a essere utilizzata come antidoto.

A cosa fa bene?

Sono davvero tante le proprietà che questa pianta ci può dare. È anche conosciuta come “asparago d’inverno”. Già da questo nome potremmo dedurre che ha un sapore amarognolo, tipico degli asparagi. Come abbiamo notato dai suoi valori nutrizionali presenta solo 46 kcal. Questo può essere un punto a favore anche per chi segue un regime dietetico in cui c’è bisogno di abbassare il valore calorico.

Da un punto di vista invece nutrizionale, è ricco di vitamine. Tra queste spicca la presenza delle vitamine del gruppo B (B1, B2, B3, B6) e anche altre del gruppo C, A ed E. Tra questi sali minerali c’è il ferro, manganese, fosforo, potassio e zinco. Sembrerebbe essere un’ottima fonte di energia. Proprio per questa viene indicata anche per chi ha un’età avanzata oppure dopo una ricovero.

Quali sono i benefici

Questo sarebbe l’ortaggio che farebbe bene per chi soffre di diabete, in quanto c’è la presenza di inulina che andrebbe a regolare i valori di glicemia. Come abbiamo visto dai valori nutrizionali presenta anche una buona quantità di fibre. Queste migliorerebbero la qualità delle funzioni intestinali. Essendo un alimento diuretico è ottimo anche per prevenire vari problemi a livello delle vie urinarie.

Come utilizzarlo in cucina

Prima di utilizzarlo per la preparazione di pietanze, si consiglia di rimuovere la buccia nera con un pelapatate. Prima di fare questo è necessario lavarlo in acqua con un po’ di succo di limone. Questo andrebbe a favorire l’eliminazione della buccia. Alcuni la utilizzano anche per la preparazione di primi piatti.

Ad esempio, è ottima se viene usata per fare la pasta oppure i risotti. Solitamente viene cotta in padella oppure lessata per circa 30 minuti, sempre in acqua e limone. Per uno snack gustoso e dietetico potremmo anche fare delle chips, impanandole nella farina e cuocendole nel forno.