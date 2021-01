L’oroscopo settimanale dal 25 al 31 gennaio promette importanti novità e sorprese inattese per alcuni segni

Nuovo appuntamento con gli astri che anche per la settimana ormai alla porte non manca di riservare novità e colpi di scena ai 12 segni dello zodiaco. Entriamo allora subito nel vivo delle previsioni e introduciamo l’oroscopo settimanale dal 25 al 31 gennaio. Promette importanti novità e sorprese inattese per questi segni, scopriamo insieme quali!

Ariete. Si aprirà una settimana importante per le emozioni per gli amici nati sotto il segno dell’Ariete. Tuttavia, impazienza, ansia e gelosia saranno i temi ricorrenti della settimana per gli Ariete. Verso metà settimana, inoltre, non mancherà qualche malessere fisico e qualche discussione. Gran recupero per il prossimo fine settimana: si prevedono nuove energie in arrivo, che serviranno a combattere le avversità e gli ostacoli del periodo.

Toro. Tempo di conquiste in amore, specie per i single. Al riguardo, gli incontri più fortunati avverranno con i nati del segno dei Pesci. Sul fronte professionale, invece, non sempre si riuscirà a realizzare quanto ci si era prefissato. Mentre a metà settimana potrà essere necessario definire e sbrogliare delle questioni che riguardano la casa. Un’attenzione particolare infine, gli astri la raccomandano per la giornata di venerdì.

Gemelli. Momento assai fortunato sia al lavoro che in famiglia, mentre gli astri consigliano di fare attenzione alle finanze. Potrebbero infatti esserci all’orizzonte dei debiti da pagare, per cui è bene non porre in atto nuove spese, almeno per un po’ di tempo. Infine, a partire da metà settimana non mancheranno incontri fortunati in amore, specie con i nati del segno del Leone.

Ecco segno per segno cosa attendere

Cancro. Gli amici di questo segno d’acqua si porteranno dal passato ancora qualche incertezza e timore legati al lavoro e alla sfera economica. In compenso nel cielo dei Cancro faranno capolino nuove energie ed entusiasmi, che si riveleranno assai utili nelle faccende quotidiane. Da cerchiare la giornata di martedì 26, fortunata sia sul fronte lavorativo che sentimentale, specie con i nativi Toro.

Leone. Si prevede un periodo di grande tensione per gli amici Leone, per cui è importante recuperare l’equilibrio interiore per evitare di lasciarsi andare a discussioni e a reazioni irrazionali. Se da un lato non ci si può opporre al cambiamento, dall’altro non è ancora il tempo di decisioni importanti. Da giovedì migliora invece il cielo dei sentimenti, e al riguardo gli incontri più fortunati saranno con i nati del Sagittario e la Bilancia. Venerdì giornata propizia per un’eventuale richiesta da inoltrare al proprio superiore al lavoro.

Vergine. I nati sotto questo segno sono da tempo impegnati in un progetto che riusciranno a realizzare nel giro di qualche settimana, anche grazie al sostegno di una persona vicina. Calma e sangue freddo nella giornata di lunedì onde evitare inutili tensioni. Dedichiamo invece più tempo al nostro benessere psicofisico.

L’oroscopo settimanale dal 25 al 31 gennaio promette importanti novità e sorprese inattese per alcuni segni

Bilancia. Bel cielo per i sentimenti per gli amici Bilancia nella nuova settimana. Sarà infatti un momento importante per superare certe difficoltà sorte all’interno di una relazione che ultimamente ha conosciuto dei momenti di discussione e tensione. Non sono esclusi eventi importanti in quest’ambito, tipo nascite o matrimoni. Favoriti anche i nuovi incontri, specie con i nati del segno dei Gemelli. Infine, giornata fortunata per le finanze e le emozioni sarà quella di giovedì 28.

Scorpione. Si comincia a comprendere meglio se stessi e da questo momento in poi bisognerà prendere decisioni importanti. Altrettanto fondamentale sarà chiarire le situazioni difficili con le persone a noi più care, e magari stemperare le tensioni che si sono accumulate negli ultimi periodi. All’orizzonte non sono da escludere spostamenti, trasferimenti di luogo o di città. Attenzione poi alla giornata di giovedì 28 per possibili discussioni sia in famiglia che in ambito lavorativo. Favorite, invece, le relazioni con i nativi del Toro.

Sagittario. Nella nuova settimana i rapporti interpersonali sul luogo di lavoro andranno a gonfie vele. Tuttavia, per ritrovare un po’ di energia e per riprendersi da un po’ di stanchezza accumulata nell’ultimo periodo, la soluzione passa nel godersi casa e tutti i suoi comfort. O, in alternativa, stare a contatto con la natura a contemplare i paesaggi di questo inverno; non sarebbe una pessima idea. Positive e gradevoli le relazioni interpersonali in generale, con un certo slancio verso l’amore nella giornata di giovedì 28 gennaio.

Cosa attendere per gli ultimi 3 segni dello zodiaco?

Completiamo l’oroscopo settimanale dal 25 al 31 gennaio: promette importanti novità e sorprese inattese per questi segni.

Capricorno. Sta per iniziare un periodo molto positivo per i nati sotto questo segno. Tuttavia, bisognerà concedersi lo spazio di comprendere se stessi e i propri desideri, e soprattutto di capire quanto ci accade intorno. Martedì si potrà ottenere qualche risultato nel campo delle finanze, ma attenzione a non perdere la calma e la lucidità. Nei sentimenti, infine, si fa strada la possibilità di rafforzare e rendere più stabili le relazioni in atto.

Acquario. Abbandoniamo una certa tendenza ad essere polemici e permalosi, giacché in questo periodo saremo chiamati a fare delle scelte alquanto importanti. Anzitutto in campo sentimentale, specie laddove la relazione sia ormai irrecuperabile. Non sono da escludere interruzioni dei rapporti e anche la decisione andare avanti da soli. Incontri favoriti con i nati dell’Ariete. In campo lavorativo, potremmo invece essere chiamati a fare una scelta tra più opzioni, oppure saremo spinti e favoriti ad intraprendere un nuovo progetto. È giunto il momento di mettere a frutto la creatività, il talento e la bravura.

Pesci. Gli astri consigliano di aprirsi al mondo perché ci sono in ballo chance di cambiamento in positivo in ogni ambito della nostra vita. È il tempo di realizzare un progetto o un sogno nel cassetto, anche se saranno chiesti sforzi e impegno nel portarli avanti. Nel campo economico, finanziario e lavorativo vanno in porto le compravendite, i trasferimenti e i rinnovi contrattuali. Cielo limpido e forte anche per quel che riguarda i sentimenti, sia a livello di coppia che di famiglia. Giornate particolarmente propizie saranno quelle di martedì e mercoledì prossimi.

Ecco dunque illustrato in sintesi l’oroscopo settimanale dal 25 al 31 gennaio: promette importanti novità e sorprese inattese per questi segni. Infine, nell’articolo di cui qui il link riportiamo la classifica dei segni zodiacali celtici dal peggiore al migliore in questo 2021.