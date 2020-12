L’anno sta per terminare e, con l’approssimarsi di gennaio, è tempo dei soliti bilanci. Ma anche, come da tradizione, tempo di oroscopi e previsioni per il nuovo corso in arrivo. Il 2021 in particolare segna l’inizio di un nuovo decennio e, in astrologia, questo significa spesso cambiamenti e novità.

Una delle domande che spesso le persone rivolgono alle stelle è come andranno le cose sotto il profilo amoroso. Le aspettative ci sono sempre, specie quando sta per iniziare un nuovo anno. E dopo il 2020 appena trascorso con affetti e socialità limitate è normale che ci si chieda: troverò l’amore? Sarò felice? Cos’ha in serbo il futuro?

Gli esperti della redazione di ProiezionidiBorsa hanno raccolto i responsi delle stelle

L’oroscopo non mente: ecco i segni che avranno un nuovo anno pieno di amore.

I segni zodiacali che nel 2021 avranno particolare fortuna in amore sono diversi. A cominciare dai Pesci: il loro anno nuovo sarà ricco di piccole piacevoli sorprese, soprattutto per le coppie già stabili che potrebbero iniziare a pensare, magari, al matrimonio. Anche gli Scorpione dovrebbero iniziare a pensare a questo importante passo proprio per l’anno prossimo. Il periodo tra estate e autunno sarà ricco di fortuna e particolarmente propizio.

Gemelli è tradizionalmente uno dei segni più turbolenti in amore, e anche l’anno nuovo si conferma appassionato e ricco di fortunati incontri. La famiglia è un valore che contraddistingue questo segno, e sarà uno dei punti centrali dei prossimi mesi. Altro segno particolarmente felice in amore sarà il Toro, che vedrà molti dei suoi sforzi avere successo e, chissà, un’anticipazione di lieti eventi.

A chiudere questa rassegna dei segni più fortunati in amore per il 2021 troviamo il Leone e l’Ariete. Quest’ultimo potrebbe ritrovarsi colto di sorpresa da un incontro fulminante e piacevolissimo. Entrambi i segni condividono la necessità di coltivare il proprio tempo e i propri spazi per il fiorire di nuovi amori. Il Leone, in particolare, troverà nella sua esuberante natura esplorativa nuove e straordinarie opportunità.