L’oroscopo dice che la prossima settimana sarà fortunata in amore per l’Ariete e sul lavoro per il Toro, ma gli astri dicono a questi altri due segni di fare molta attenzione perché ci sono guai in vista

Come sarà la prossima settimana, secondo l’oroscopo? Come sempre, ci saranno segni più fortunati ed altri con gli astri decisamente contro. Chi ci crede, e sono tanti, dovrebbe allora fare tesoro dei consigli sul loro segno. E l’oroscopo dice che la prossima settimana, con l’arrivo della primavera, sarà positiva, per molti, in amore.

L’Ariete è molto esigente in amore, ma questo dovrebbe essere finalmente l’anno giusto. E la prossima settimana, dal punto di vista sentimentale, si prospetta decisamente favorevole.

Buone notizie lavorative per il Toro. Finalmente, un problema con un collega, che si trascinava da tempo, verrà risolto e lavorare in armonia farà crescere il nostro rendimento.

Non aprire quella busta se sei dei Gemelli, mentre il Cancro farà pace con il partner

I Gemelli, invece, dovrebbero evitare di guardare dentro la casella della posta. È in arrivo, infatti, una seccatura legale che ci rovinerà tutta la settimana. E ci troveremo anche in imbarazzo perché un nostro amico ci confesserà il suo amore per noi, non corrisposto.

Il Cancro, finalmente, risolverà la lite con il proprio partner. Basta un po’ di fantasia. Magari, con un bel massaggio di coppia o visitando un borgo romantico. In fondo, non era una questione così importante.

Chi è nato sotto il segno del Leone farebbe bene ad ascoltare qualcuno di saggio che ci darà le dritte giuste. Quanto al partner, basta tenerlo nascosto. È il momento di presentarlo ai nostri cari.

Fare un tuffo nel passato, telefonando a vecchi compagni di scuola, farà bene alla Vergine. Usiamo i prossimi giorni anche per fare chiarezza sui nostri sentimenti.

Inizia in salita la settimana della Bilancia, con alcuni screzi con il partner. Non ingigantiamoli, ma facciamo noi il primo passo.

Chissà perché, la prossima settimana tutti sentiranno il bisogno di confidarsi con noi dello Scorpione. Quanto al lavoro, da martedì a giovedì avremo i nostri giorni migliori. Sfruttiamoli a nostro vantaggio.

Al Sagittario comincia a stare stretto il rapporto con il partner. Non vuol dire che andrà in cerca di altre avventure, ma sicuramente di un nuovo hobby per conoscere nuove persone.

Gli astri prevedono un regalo vintage per il Capricorno. Quanto agli affari di cuore, chi ha un partner sta vivendo giorni felici e chi è single dovrebbe coltivare quella storia in erba.

Che bello che noi dell’Acquario riceveremo molti attestati di stima e apprezzamento. Una sicurezza che sarà trasmessa anche in amore, dove, finalmente, potremo pensare di impegnarci in maniera più profonda.

Per i Pesci è il momento di farsi avanti. Quelle cose dette e non dette, ora vanno comunicate chiaramente al partner. Anche perché gli astri sono dalla nostra parte. Stiamo sereni.