A volte il rilancio del nostro quotidiano può passare dallo stare semplicemente attenti a cosa evitare nei vari ambiti della propria esistenza. Al riguardo, illustriamo l’oroscopo di febbraio 2021: rivela cosa evitare per ripartire alla grande nel lavoro e in amore. Procediamo con i 12 segni.

Ariete. Il nuovo mese sarà il momento giusto per riflettere su ciò che si desidera realmente. Cerchiamo di privilegiare i rapporti, le relazioni e il lavoro di squadra, evitando invece di cadere nell’individualismo, sia sul fronte professionale che in amore. Dopo i primi dieci giorni di febbraio, si aprirà un momento di grande energia. Anche le finanze miglioreranno, specie verso fine mese. Idem in amore: sarà il mese delle ripartenze e dei nuovi progetti, sia per chi è già in coppia che per chi è single.

Toro. Al lavoro si è sostanzialmente insoddisfatti e per fine mese arriverà la soluzione: sarà una sorta di dentro o fuori. Evitiamo i comportamenti impulsivi e privi di una preventiva analisi costi-benefici, in merito alle scelte che andremo a fare. Tutto questo varrà anche per la sfera dei sentimenti: bandite le polemiche o, peggio ancora, le decisioni affrettate. Quanto alla salute, infine, diamo spazio, in questo mese, ad una dieta disintossicante.

Gemelli. Questo sarà il mese del cambiamento sul piano lavorativo. Gli astri consigliano di aprirsi alle proposte e ai progetti nuovi, ma anche alla possibilità di formarsi e aggiornarsi. Potrebbero anche esserci delle opportunità di trasferimento di sede, specie intorno al 10 del mese. Anche in amore arriverà il momento di rompere gli indugi e di far evolvere le situazioni stagnanti, sia nel bene che nel male. Al riguardo, San Valentino sarà il momento per fare programmi e in particolare il 21 febbraio sarà il giorno ideale per dichiararsi. Matrimoni, figli, divorzi, o nuove conoscenze sono nell’aria.

Vediamo l’oroscopo di febbraio 2021: rivela cosa evitare per ripartire alla grande nel lavoro e in amore.

Cancro, Leone e Vergine

Cancro. Dalla seconda metà di febbraio, il cielo donerà grande energia e ci sarà da chiedersi se proseguire in un rapporto di lavoro che dura da tempo. Facciamoci aiutare da un professionista, specie se vogliamo mettere fine ad un contratto o iniziare una nuova professione. Particolare attenzione poi alle finanze: i progetti che si avvieranno in questo mese daranno i frutti con l’inizio dell’estate. In amore si potrebbe rafforzare invece un rapporto che ha vissuto momenti difficili negli ultimi mesi. Per chi è single, infine, non sono da escludere nuovi incontri, magari iniziati senza impegno, ma che, col tempo, potrebbero trasformarsi in qualcosa di più serio.

Leone. Il mese riserverà qualche problema finanziario e/o di entrate ridotte. Particolare attenzione attorno alla data del 10 febbraio. In generale, nel nuovo mese, si rivelerà impellente la voglia di risolvere le questioni professionali e legate ai contratti, in cui potrebbero non mancare gli scontri. Evitiamo gli out-out, e optiamo per soluzioni più accomodanti, basate sul compromesso. La ripresa negli affari non arriverà prima della fine del mese. Infine, attenzione anche in amore: intorno al 19 febbraio gli astri rivelano aria di baruffa.

Vergine. È questo il momento adatto per investire energie e tempo in campo lavorativo, che daranno poi i risultati tra giugno e luglio. Gli astri consigliano di abbandonare atteggiamenti passivi e di farsi avanti con progetti e proposte, o inviando CV, o candidandosi per un nuovo incarico. Al riguardo, l’11 del mese potrebbe essere foriero di qualche bella iniziativa e novità. Infine l’amore, in febbraio, chiede una maggiore presenza e di essere più affettuosi.

Procediamo con l’oroscopo di febbraio 2021: rivela cosa evitare per ripartire alla grande nel lavoro e in amore

Bilancia. Il cielo di febbraio riserva grandi novità e cambiamenti in arrivo. Sul fronte lavoro, energia e creatività saranno il presupposto per azzardare, rischiare, farsi avanti con proposte e richieste nuove. Dunque bando alla pigrizia e mettiamoci alla prova. Tra il 10 e il 12 febbraio cadrà invece il momento più favorevole del mese per riorganizzare o dare inizio a qualche progetto. Giorno 11 sarà invece quello più fortunato per l’amore e per nuovi progetti di convivenza o di matrimonio.

Scorpione. Si prospetta un periodo di frustrazione e noia in campo lavorativo, in cui si sarà alla costante ricerca di nuovi stimoli. Attenzione però al periodo tra il 10 e il 18 febbraio: cerchiamo infatti di evitare inutili scontri e discussioni con i collaboratori. O perlomeno cerchiamo di mantenere la calma, se proprio abbiamo l’esigenza di far chiarezza con qualcuno. La situazione si dipanerà a partire da giugno, mentre dall’autunno giungeranno nuovi incarichi e progetti. Non trascuriamo la salute, anzi seguiamo le prescrizioni mediche ed uno stile di vita più attento ed equilibrato. Per chi è in coppia, infine, non si prospetta un momento facile. Anche su questo fronte evitiamo dure prese di posizioni: dal 18 febbraio il clima potrebbe ritornare un po’ più sereno.

Sagittario. In alcune giornate di febbraio, potremo sperimentare lo sconcerto e la confusione, ma non demordiamo: si riveleranno solo delle parentesi. Il resto di questo mese si preannuncia perfetto per raccogliere i frutti di accordi lavorativi precedenti. Ancora, potremo lanciare nuove idee che si tradurranno in progetti da realizzare o contratti da sottoscrivere. In amore, sarà invece bene pensare a un progetto di convivenza o di matrimonio, se si sta insieme da più di un anno.

Chiudiamo l’oroscopo di febbraio 2021: rivela cosa evitare per ripartire alla grande nel lavoro e in amore.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno. È in arrivo un mese in cui ci saranno buone entrate, ma anche altrettanti spese, per cui sarà bene avere un occhio più attento del solito alle finanze. Al riguardo, sarà bene non effettuare investimenti in questo mese. In compenso il cielo lavorativo si presenterà con proposte da non perdere. Infine l’amore: se la relazione è finita, non chiudiamoci in noi stessi e non perdiamo le speranze. Se invece la relazione va avanti da tempo, ecco giunto il mese adatto, per mettere in campo progetti importanti.

Acquario. Il lavoro che svolgiamo da anni non ci regala più stimoli e soddisfazioni. Valutiamo quindi la possibilità di cambiarlo, solo se disponiamo di un valido piano B, del quale dovremmo avere prima delle reali garanzie. In amore, invece, la priorità sarà quella di voler essere compresi nel desiderio di cambiamento, specie se si sta i coppia da tanti anni. Se ciò non dovesse avvenire, sarà più difficile sfuggire a relazioni parallele.

Pesci. Mese di ripartenza in ambito lavorativo dopo il periodo di stasi appena trascorso. Nuovi progetti s’intravedono per la primavera, e in generale un miglioramento professionale in vista già dal prossimo 12 febbraio. In amore non chiudiamoci, anzi cominciamo ad uscire dal guscio per prepararci al grande cambiamento in arrivo per chi è ancora single. Chi invece è da tempo infelicemente in compagnia, potrebbe decidere di interrompere la relazione. Invece progetti importanti di matrimonio, o convivenza, o acquisto casa, per chi è felicemente in coppia da tempo.

Ecco dunque illustrato l'oroscopo di febbraio 2021: rivela cosa evitare per ripartire alla grande nel lavoro e in amore.