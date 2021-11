L’oroscopo della settimana per scoprire quale segno avrà complicazioni dal passato

Ariete. Giove in trigono darà beneficio al rapporto di coppia. Ci sarà spazio per un dialogo sereno e finalmente senza giudizi con il partner.

Toro. I sentimenti saranno forti e ci sarà grande romanticismo, ma la passione con il partner calerà. Creatività e concretezza: con qualche piccola modifica le idee più strampalate risultano applicabili alla realtà.

Gemelli. Le richieste altrui e i problemi familiari vanno lasciati per un po' alla porta: il relax sarà importante. Bene i contatti sociali, soprattutto se non si sfiora l'argomento denaro e non si ha il business come finalità.

Venere nel Sagittario avversata dalla Luna

Cancro. Non bisogna aspettare che sia il partner ad agire al proprio posto se si hanno delle questioni personali da risolvere: la tempestività sarà importante. Prefiggersi un obiettivo anche al lavoro sarà utile e urgente, vista la mole di impegni dietro l’angolo.

Leone. Discreto l’andamento della settimana: emotivamente si giocherà in difesa, ma in compenso nelle faccende pratiche ci sarà più concretezza e costruttività. Bisogna dedicarsi a risolvere le questioni più urgenti senza sprecare troppe risorse.

Vergine. Venere e Nettuno sono in disarmonia e interferiscono con la Luna: complicazioni in vista sul campo delle relazioni. Il fai da te sarà di sfogo in questa settimana un po’ storta: concentrarsi sulla manualità rilassa e distrae.

Bilancia. Un corso di aggiornamento può migliorare la professionalità. Per la vita sociale, invece, bisogna fare uno sforzo in più.

Scorpione. Di fronte a un’emergenza di lavoro non bisogna tirarsi indietro: dare una mano ai colleghi è doveroso, anche se non si è coinvolti in prima persona. Praticità e creatività saranno le carte da giocare, assieme al consiglio di qualche buon amico.

Sagittario. Venere nel segno potrebbe essere portatore di splendide notizie, ma purtroppo la Luna in opposizione non aiuta. Meno allegrie e piaceri, più incombenze e doveri. Gli scheletri nell’armadio si faranno più fastidiosi e ci sarà qualche spiacevole complicazione per scelte passate.

Capricorno. Vitalità al top grazie a Luna e Plutone che dialogano. Lo svago sarà importante. In primo piano sport e passeggiate nella natura.

Acquario. La Luna renderà malinconici ma il trigono di Mercurio e Giove aiuterà tantissimo negli affari. Positività anche in amore: chi non era convinto sul dare seguito ad una storia troverà una svolta questa settimana.

Pesci. La razionalità necessaria in questo momento non sarà così facilmente raggiungibile. La creatività è proiettata tutta al futuro. Tornano vecchi amici su cui fare affidamento con cui non occorrono parole: ci si capisce al primo sguardo.

