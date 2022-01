Nel loro continuo muoversi nel cielo astrale, le stelle e i pianeti determinano il bello e il cattivo tempo per i vari segni dello zodiaco. Vediamo come andranno le cose nel fine settimana. Dunque, occhio perché l’oroscopo del weekend vede la Luna alleata a Scorpione e Gemelli e opposta a questi 2 segni zodiacali.

Le stelle per i nati sotto il segno Scorpione

Dopo la prima metà non proprio semplice, il weekend si annuncia ristoratore per i nati sotto il segno dello Scorpione. Tuttavia, guai a cadere nei facili ottimismi.

Da venerdì a domenica Venere sarà nel segno a donare vivacità e energia nel campo dell’eros e dei sentimenti. Potrebbero arrivare chiamate inattese da ex partner come incontri casuali pronti a lasciare il segno.

Diverso invece il cielo professionale, specie per chi ha un’attività in proprio. Le cose non girano come dovrebbero e le stelle consigliano di parlare, chiarire, dipanare le matasse. Ogni intoppo non risolto in questi giorni sarà semplicemente un nodo in più che si trascinerà nella prossima settimana.

Più in generale, ecco 3 valide lezioni di sport per l’imprenditore di successo e di se stesso.

La Luna alleata dei Gemelli nel weekend

Altro segno baciato dall’influsso di Venere sarà quello dei Gemelli. Anzi, la Luna sarà centrale e influente nelle prossime ore, in attesa di un febbraio e marzo che daranno ulteriori soddisfazioni.

In questo caso le stelle consigliano di vivere un fine settimana di emozioni con il partner. Una cena a lume di candela, una gita fuori porta rigorosamente in due, un pernottamento e una colazione in uno chalet di campagna o in montagna.

Quando la Luna è in opposizione: Cancro, per esempio

Il cielo si presenta invece pesante per i nati Cancro: questo weekend la Luna è in opposizione. Niente di grave o di drammatico, semplicemente si è molto distanti dai momenti migliori. Faranno eccezioni i cuori solitari, che potranno sfruttare il weekend per fare nuove conoscenze.

Per tutti i nati del segno, invece, le profonde vibrazioni del cuore arriveranno a partire dagli inizi della primavera.

La situazione è invece più rosea sul lavoro. Su questo fronte le stelle consigliano solo di evitare inutili battibecchi o sterili puntini sulle i.

Infine giungiamo agli amici Sagittario, con la Luna in opposizione, almeno per questo weekend. Per chi è in coppia, le stelle consigliano di non fare passi falsi con il partner. Nelle prossime ore sarà meglio evitare chiarimenti che potrebbero invece degenerare. Per i single sarà meglio non lanciarsi in facili incontri che potrebbero solo risultare deludenti.

Occhio infine alla salute. Meglio seguire una dieta disintossicante (abbiamo già illustrato 3 brucia grassi valide per depurare l’organismo) e concedersi qualche ora di sano relax.

