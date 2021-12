Pianeti lenti, pianeti attesi e a volte …indigesti! Eccoci al primo weekend del mese di dicembre che presenta una prima grande novità per i 12 segni dello zodiaco. Il calendario lunare del mese, infatti, inizia con la Luna nuova sabato 4 dicembre nel segno del Sagittario.

L’evento si sentirà maggiormente su alcuni segni più di altri, come Sagittario, Ariete e Leone, Vergine e Pesci, Bilancia e Gemelli. Abbiamo chiesto agli esperti quali saranno allora i segni baciati dalle stelle questo sabato e domenica. Anticipiamo solo che l’oroscopo del weekend tra il 4 e 5 dicembre sarà stellare per questi 5 segni zodiacali.

Tris di stelle per gli amici Ariete

Tris di pianeti benevoli in casa Ariete questo primo weekend di dicembre. Mercurio, Sole e Luna saranno benevoli malgrado la prima metà del mese sarà nel complesso sottotono. Lo dimostra il fatto che le novità più belle arriveranno solo dal fronte lavoro e affari (attenzione a questo ricco flusso di pagamenti INPS a dicembre).

Per l’amore, infatti, bisognerà attendere ancora un’altra settimana. Attenzione anche in famiglia: una parola di meno si rivelerà essere spesso la scelta vincente!

I nati sotto il segno del Leone

Sarà un weekend magico anche per gli amici Leone, in attesa dell’ingresso trionfale di Giove nel segno dal 29 del mese. Tuttavia, fino al 13 del mese Mercurio e Sole saranno favorevoli, mentre sempre dal 13 Marte sarà alleato.

Le stelle per il weekend consigliano di dare spazio al relax, al divertimento, al desiderio di non occuparsi dell’ordinario. Meglio approfittarne, almeno per 48 ore.

Lo strano caso della Bilancia

Il discorso s’inverte invece per gli amici Bilancia. In questo caso, infatti, sarebbe più corretto parlare di: “affrettarsi prima che le stelle vi abbandonino”.

Cielo buono per gli affari ancora per un’altra settimana, mentre l’amore sarà forte e bello …ma non verso il partner. Il cielo turba e stuzzica a rompere gli schemi, a vivere emozioni che solo un weekend, forse clandestino, è in grado di donare!

Le buone stelle del Sagittario

Con la Luna nuova nel segno, il cielo astrologico dei nati Sagittario si presenta carico di buoni auspici. Venere in Capricorno proteggerà e incrementerà le finanze fino ai primi di marzo, specie dalla prossima settimana, quando si uniranno anche Marte e Mercurio.

La situazione riguardante la salute e l’amore andrà invece in crescendo solo con il passare del mese.

L’oroscopo del weekend tra il 4 e 5 dicembre sarà stellare per questi 5 segni zodiacali

Con Venere nel segno e Mercurio, Sole e Giove prossimi a fare il loro ingresso, le cose si mettono sul bello anche per gli amici dei Pesci. Il cielo sarà limpido e terso con il passare dei giorni (specie verso fine mese), ma questo weekend regalerà già il gusto delle prime gioie.

Occhio solo alla salute: la Luna nuova, infatti, potrebbe portare indigestioni o dolori agli arti. Al riguardo, ecco cosa scegliere tra correre e camminare, cosa è più indicato e cosa fa stare meglio.

