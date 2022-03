L’oroscopo del mese di aprile vede Sole e Mercurio in Ariete e Toro ma Saturno e Marte sono in questo segno zodiacale

Dopo un’attesa durata lo spazio di un inverno intero, eccoci nella primavera 2022. Un cambio di stagione che, secondo gli esperti, si avvertirà anche nel cielo astrale. I pianeti cambiano di casa e in alcuni casi si tratta di novità importanti. Un riferimento è quello legato all’arrivo di Giove in Pesci nelle scorse settimane, dopo un’attesa durata più di un anno.

In sintesi, ad aprile le maggiori concentrazioni dei pianeti si dividono sull’asse Ariete-Toro e Acquario-Pesci. Infatti l’oroscopo del mese di aprile vede Sole e Mercurio nella prima coppia di segni ed altre stelle divise tra Pesci, Scorpione e Acquario.

Il segno del mese, Ariete

Con Mercurio nel segno nella prima parte di aprile, l’avvio del mese si preannuncia trionfale. Il discorso vale soprattutto per chi è in cerca di lavoro (ecco 7 lavori richiestissimi nel 2022) e per autonomi e liberi professionisti. Poi il pianeta passa in Toro e diventa neutrale, privando i nati del segno dello stato di grazia d’inizio aprile.

Diverso il discorso per l’amore, dove Venere e Marte già a partire dal 6 del mese non saranno più alleati. Pertanto i conflitti con il partner non si faranno attendere, specie nel caso dei legami più fragili. Cielo in chiaroscuro anche per i single, con la prima settimana del mese più ricca di opportunità e di conoscenze rispetto ai giorni a seguire.

Giove in Pesci è il vero asse nella manica di questo segno

I nati sotto il segno dei Pesci vedranno l’arrivo di Venere il 6 e di Marte 10 giorni dopo. Entrambi doneranno un cielo meraviglioso nel campo dell’amore e dei sentimenti. I più fortunati saranno i single, considerato che le stelle faciliteranno molto i nuovi incontri. Non sempre sfoceranno in altrettanti amori, ma si preannuncia comunque un mese ricco di forti emozioni.

Altrettanto proficua si rivelerà la congiunzione tra Giove (già nel segno da diversi giorni), Venere dal 6 e Saturno da fine aprile. Questo tris d pianeti doneranno entrate inattese o una promozione sul luogo di lavoro o l’avvio di una nuova partnership lavorativa. Ancora, l’influsso di Mercurio in Toro da metà mese aprirà le porte a possibili vincite al gioco (ad esempio in questo caso con 2 euro si può vincere una casa).

Cielo molto fortunato, infine, per tutti gli sportivi nelle rispettive competizioni agonistiche.

L’oroscopo del mese di aprile vede Sole e Mercurio in Ariete e Toro ma Saturno e Marte sono in questo segno zodiacale

Per gli amici Toro, la parte migliore del mese è quella che va dal 10-15 aprile in poi. Mercurio nel segno e l’influsso di Marte in Pesci rendono i nati del segno ricchi di idee e iniziative vincenti. Unite al pragmatismo tipico dei nati Toro, si creeranno le premesse per mettere in pratica progetti che lasceranno il segno anche per tutto il resto dell’anno.

Quanto ai sentimenti, verso la metà del mese Sole e Mercurio passeranno dal segno dell’Ariete a quello del Toro, in aggiunta al sestile di Marte intorno a metà mese. Si creeranno le premesse perfette per fare nuove conoscenze, conquistare nuovi amori, vivere un’intensa passione.