L’oroscopo del fine settimana dice che per il Cancro e la Vergine ci sarà un pieno di sorprese positive mentre questi segni dovranno fare grande attenzione in camera da letto e non solo

Cosa ci aspetta nel primo fine settimana primaverile? Gli astri non sembrano avere dubbi indicando influenze positive e negative per ogni segno zodiacale. Un bel weekend aspetta i nati sotto il segno dell’Ariete. Dopo aver dato un colpo di telefono ai genitori, che sentiamo raramente, facciamoci avanti con la persona per la quale abbiamo una “cotta” da tempo. Potrebbe essere la svolta. Chi ci crede, farà bene a seguire, con molta attenzione quello che l’oroscopo del fine settimana dice.

Se il Toro non avesse deciso di allargare la famiglia allora dovrebbe fare grande attenzione in camera da letto. Un fine settimana intenso, dove ci concentreremo unicamente sul nostro partner. Anche troppo.

I Gemelli hanno voglia di fare

I Gemelli abbasseranno le difese, permettendo agli altri di vedere un lato che non avevamo mai rivelato. Sabato e domenica non saranno, però, di riposo. Anzi, faremo più attività possibili, anche per dimenticare i problemi di lavoro.

Per il Cancro non mancheranno le sorprese positive. Sul lavoro, potremo concretizzare quel progetto che abbiamo cullato da tempo. Quanto ai single, è il momento di credere nel grande amore, perché l’appuntamento, anche al buio, andrà benissimo.

Gli astri dicono che per il Leone potrebbe essere un fine settimana complicato. Con il partner è facile arrivare a un litigio che non si risolverà a breve tempo. Il problema dipende molto da noi, che facciamo fatica a vedere le cose dalla prospettiva dell’altro.

Week-end di alti e bassi per la Vergine. Le occasioni per svagarsi ci sono, magari andando a visitare un bel borgo. Il problema, però, è che dovremo essere capaci di mostrare un po’ di flessibilità, per non rovinare lo svago.

Quanta energia creativa per la Bilancia. Ci vorrebbe una settimana intera e non solo due giorni per seguire tutto. Occorrerà fare delle scelte e puntare a qualcosa che ci realizzerà.

L’oroscopo del fine settimana dice che per il Cancro e la Vergine ci sarà un pieno di sorprese positive mentre questi segni dovranno fare grande attenzione in camera da letto e non solo

Lo Scorpione sarà sfidato dal partner. Nel weekend verremo provocati per capire quanto teniamo realmente all’altro. Abbiamo paura di impegnarci, ma, forse, questa volta ne varrebbe la pena.

Fine settimana tranquillo per il Sagittario che sta pianificando un viaggio per Pasqua. Sicuramente, non siamo stressati e già questo ci farà invidiare dagli altri.

Il Capricorno trascorrerà il weekend a domandarsi se farsi avanti con quella persona del lavoro che ci piace. Ciò non ci impedirà di dedicare del tempo a un’amica che è in crisi e ha bisogno dei nostri consigli sinceri.

L’Acquario passerà gli ultimi due giorni della settimana a conoscere meglio il nuovo partner. I segnali positivi ci sono, ma una città romantica potrebbe essere decisiva per accelerare la reciproca conoscenza, anche se non tutti positivi. Per questo, facciamo attenzione a quello che potrebbe capitare nella camera da letto.

Weekend di lavoro per i Pesci che dovranno stare attenti a non farsi coinvolgere troppo dai problemi personali dei colleghi.