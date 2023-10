L’Oroscopo degli Angeli premia, dal 16 al 22 ottobre, questi fortunati segni, in fortuna, salute e amore. Da Ariete a Pesci, chi dovrà dire grazie all’angelo?

Tanti credono nell’angelo custode e lo pregano, ogni giorno, per essere protetti. Questione di fede, ovviamente. Si dice anche che ogni segno zodiacale abbia il suo particolare angelo protettore, in base alle caratteristiche. Vediamo, allora, l’oroscopo degli Angeli della prossima settimana su fortuna, salute e amore.

Ariete: ci sarà un problema fisico che inizierà a tormentarci. Inizia come un piccolo fastidio, ma poi non ci lascia stare tranquilli. Chiediamo aiuto a Chamuel, che sa come proteggerci dal dolore.

Toro: il nostro carattere ci porta, spesso, ad avere esplosioni di rabbia. Che ci fanno dire parole che avremmo fatto bene a tacere. La settimana prossima, affidarsi a Hagiel non sarebbe male per fare pace con una persona cara.

Gemelli: tutto sommato, sarà una settimana tranquilla per i nati sotto il segno dei Gemelli. Anzi, un problemino di salute si risolverà rapidamente, con l’aiuto anche di Raffaele. Nel fine settimana, poi, potremmo avere belle notizie nel conto corrente.

L’Oroscopo degli Angeli premia, dal 16 al 22 ottobre, il Cancro e non solo

Cancro: saremo il segno più invidiato della settimana che sta per arrivare. In particolare, in famiglia, sempre affidandoci a Gabriele che vigila su di lei, avremo momenti di armonia come raramente capita. E che bella notizia dal lavoro.

Leone: saremo al centro di un chiacchiericcio che ci farà male. Oltretutto, ingiustamente, perché l’invidia ci fare piovere addosso accuse infondate. Non sarà facile dimostrare la nostra innocenza. Aggrappiamoci all’arcangelo Michele.

Vergine: Inutile disturbare Raffaele. A volte, essere un po’ impulsivi aiuta nella vita e pensare troppo a certe situazioni le fa apparire più complicate della realtà. Insomma, la parola d’ordine è leggerezza.

Bilancia: da qualche tempo, il pessimismo guida le nostre giornate. Mettendo in crisi, ad esempio, il rapporto di coppia. Jophiel potrebbe aiutarci a ritrovare serenità ed armonia. Però, tocca principalmente a noi.

Ecco cosa succederà, dal 16 al 22 ottobre, agli altri 5 segni zodiacali

L’Oroscopo degli Angeli premia, dal 16 al 22 ottobre anche lo Scorpione. Che vedrà realizzarsi un progetto che aveva a cuore. Fin troppo, visto che non ha badato a spese e mezzi anche poco leciti. Forse, Chamuel, ci avrebbe fatto comportare diversamente.

Sagittario: siamo arrabbiati con noi stessi per una situazione spiacevole che abbiamo causato. Forse, la stiamo facendo più grande di quello che è. Chiediamo a Zadckiel un aiuto per eliminare questo rancore.

Capricorno: c’è qualcosa che ci sta sfuggendo di mano. Siamo presi dalla paura di invecchiare troppo presto, spingendoci a fare anche passi sconsiderati. Fermiamoci a respirare, con l’ausilio di Cassiel.

Acquario: che barba questo nostro modo di voler vedere le cose diverse dalla realtà. Eppure, ne siamo consapevoli, ma fa meno male. Uriel, arcangelo della conoscenza, ci aiuterà a ritrovare equilibrio.

Pesci: programmare un week-end, anche all’ultimo momento, semplicemente salendo in auto col nostro partner, senza una meta precisa. Asariel, che risveglia le emozioni sopite, ci guarderà con soddisfazione.

