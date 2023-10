L’Oroscopo degli Angeli della prossima settimana, segno per segno, rivela chi, da Ariete a Pesci, avrà giorni molto fortunati e chi da dimenticare: cerca il tuo 

Non esistono solo gli oroscopi tradizionali, ma ce ne sono anche alcuni meno conosciuti. Come quello degli Angeli, perché ognuno di noi ha un suo angelo custode al quale dovrebbe affidarsi. Ecco, allora, le previsioni per la settimana dal 9 al 15 ottobre.

Possibile che qualcuno abbini gli angeli all’oroscopo? Le due cose non si contrappongono? Sì e no, verrebbe da rispondere.

Perché, se gli astri possono dare indicazioni su quale sarà il nostro futuro, ci danno anche la possibilità di aggrapparci al nostro angelo custode per cambiare questo destino. Del resto, gli angeli sono stati messi a fianco a noi per proteggerci. Vediamo, allora, l’Oroscopo degli Angeli della prossima settimana, segno per segno. Ricordandosi di dare un occhio a quello generale di ottobre.

Non gira bene al Cancro, mentre il Leone può dormire sonni tranquilli

L’Ariete avrà giorni dedicati al cambiamento, anche se non sempre positivi. Sarà utile, perciò, chiedere aiuto a Chamuel che aiuta quando si è spaventati. Al Toro, invece, la fortuna sembra sorridere, con benefici sul conto in banca e l’armonia, in amore, è tornata. Non serve, insomma, scomodare Hagiel, protettore del segno. Scoppiettante si annuncia anche la settimana dei Gemelli. Piccole vincite, magari con un Gratta e Vinci, ma capaci di indirizzare gli altri giorni. Una mano potrebbe darci l’arcangelo Gabriele per qualche incomprensione familiare.

Parte male, già da lunedì, la settimana del Cancro, soprattutto in amore, con screzi che si trascineranno per diversi giorni. E non si risolverà facilmente, tanto che affidarsi al solito Gabriele sarà fondamentale per sapere come comportarsi. Tutto l’opposto per il Leone, che avrà giorni sereni. La salute, che ci preoccupava, si rivelerà un falso allarme. Che Michele ci abbia messo del suo? Fine settimana più sereno per la Vergine, rispetto all’inizio. Gli amici ci aiuteranno a superare difficoltà con il partner e anche Raffaele sarà al nostro fianco.

L’Oroscopo degli Angeli della prossima settimana, segno per segno. Ecco gli ultimi 6

Povera Bilancia che avrà una brutta notizia che toccherà il suo conto corrente. Quanto mai sarà utile chiedere aiuto a Jophiel, che ci soccorre nei problemi quotidiani. Ahi, ahi, Scorpione. Problemi di cuore in arrivo e ci servirà la forza trasmessa da Chamuel. Giorni in discesa per il Sagittario, pur senza picchi particolari. La protezione di Zadckiel si fa davvero sentire.

Chi avrà una settimana super sarà il Capricorno, soprattutto i single che faranno un incontro decisivo. Chiedendo sempre aiuto al nostro protettore, Cassiel. L’Acquario continuerà a essere distratto da problemi in ufficio, finendo per trascurare la vita privata. Uriel, che porta conoscenza, ci aiuterà a fare le scelte giuste. Infine, i Pesci saranno alle prese con un desiderio di tradimento che potrebbe costare caro. Chiediamo ad Asariel di non cadere in tentazione.