L’oroscopo cinese e quello Maya proclamano questo segno zodiacale come il più fortunato di tutti anche grazie alla Luna

Torniamo con l’oroscopo di ProiezionidiBorsa e questa volta sarà un appuntamento scoppiettante. Se l’oroscopo cinese sta individuando un segno come quello più fortunato, sarà quello Maya a definire ulteriormente questa fortuna.

Come sappiamo, l’oroscopo cinese si distingue da quello tradizionale per l’anno di nascita che prevale rispetto al giorno e al mese, nonché per i segni stessi. Non si parla di Ariete, Toro, Cancro e così via, ma di animali. Infatti, ad ogni anno di nascita corrisponde un determinato animale.

Il 2022 è l’anno di questo segno travolto da una fortuna sfacciata, che addirittura anche gli stilisti hanno voluto celebrare. L’oroscopo Maya differisce, ancora di più, non solo nei segni zodiacali ma anche negli elementi su cui poggia.

Per esempio, per i Maya la Luna e Venere erano i corpi celesti più importanti e fondamentali erano anche le fasi lunari e i movimenti del Pianeta. Ma un’altra importante differenza è che l’anno sui cui si basa l’oroscopo Maya è quello lunare, diviso in 13 cicli di 28 giorni.

Tuttavia, l’oroscopo cinese e quello Maya sono d’accordo nell’associare un’immensa fortuna e tanto successo a un segno zodiacale, il cui nome è comune ad entrambi. La Scimmia, infatti, è presente in entrambi gli oroscopi ma con caratteristiche diverse.

La Scimmia nei due oroscopi

Nell’oroscopo cinese, la Scimmia è il segno dei nati negli anni 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 e sarà nuovamente il suo anno nel 2028. Le sue caratteristiche principali sono la creatività, l’ingegno e l’abilità, nonché l’affidabilità e il buon cuore.

Peculiarità bellissime che portano la Scimmia ad essere sempre determinata. Secondo l’oroscopo Maya, invece, la Scimmia è il segno dei nati tra l’11 gennaio e il 7 febbraio. Anche per questa popolazione, la Scimmia è caratterizzata da intelligenza, avanguardia e positività.

Ciò che scaturisce dalla descrizione è che la Scimmia è un segno estremamente positivo e attivo, con cui non ci si annoia mai. Ha tutte le carte in regola per andare avanti nella vita. Per questo, entrambi gli oroscopi la stanno premiando con una fortuna fuori dal comune.

L’oroscopo cinese e quello Maya proclamano questo segno zodiacale come il più fortunato di tutti anche grazie alla Luna

Come se non bastasse, anche la Luna Nuova sta girando a favore di questo segno zodiacale, nonché del nostro Acquario, che sarà ricoperto da soldi e successo. Oltre alla Luna, attenzione anche alle costellazioni perché sono altri elementi basici dell’oroscopo Maya. Per esempio, la costellazione portafortuna della Scimmia è quella del Cigno.

Fortuna anche in amore per la Scimmia grazie a Venere, il Pianeta più importante per i Maya, e occhio ad una possibile intesa con il Pavone e il Serpente.