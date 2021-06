La settimana appena conclusasi non è stata delle migliori per il metallo prezioso anche se ha visto un rialzo dello 0,5% Infatti, l’oro fallisce la reazione al crollo di settimana scorsa e vede sempre più probabile una continuazione del ribasso. Neanche la debolezza del dollaro è stata sufficiente per dare slancio alle quotazioni e farle rompere al rialzo la resistenza in area 1.808,2 dollari.

In generale le quotazioni dell’oro sono state vittime, e lo saranno anche nelle prossime settimane, delle decisioni della Federal Reserve.

Per non lasciarsi distrarre dalle oscillazioni che seguono le notizie, bisogna concentrarsi sui livelli importanti che nel caso dell’oro passano per area 1.800 dollari sul settimanale e 1.880 dollari sul mensile.

Una chiusura di time frame superiore a uno dei livelli indicati potrebbe proiettare nuovamente al rialzo le quotazioni dell’oro e dare nuova linfa allo scenario che vede il prezzo dell’oro raggiungere i 3.500 dollari nei prossimi mesi. Prestare, quindi, molta attenzione ai livelli indicati.

L’oro fallisce la reazione al crollo di settimana scorsa e vede sempre più probabile una continuazione del ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

L’oro (prezzo in tempo reale) ha chiuso la seduta del 25 giugno in rialzo dello 0,06% rispetto alla seduta precedente a quota 1.777,8 dollari. La settimana, invece, si è chiusa con un rialzo dello 0,50%.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile