Dopo la settimana appena conclusasi, l’oro è pronto a ritornare sui massimi recenti in area 2.000 dollari. È questa la conclusione cui si giunge analizzando i grafici dopo la chiusura di venerdì 9 ottobre.

Le ragioni alla base del rafforzamento del metallo prezioso sono analoghe, ma opposte, a quelle che ne avevano determinato l’indebolimento. Il rafforzamento dell’euro nei confronti del dollaro (clicca qui per leggere), infatti, ha fatto apprezzare nuovamente l’oro. Di fatto, quindi, almeno in questa fase oro e dollaro sono anti-correlati. Se uno sale l’altro scende. Tuttavia l’anti-correlazione non è perfetta, al 100%, per cui bisogna sempre monitorare con attenzione i livelli chiave individuati dall’analisi grafica e previsionale.

L’oro è pronto a ritornare sui massimi recenti in area 2.000 dollari: le attese dell’analisi grafica e previsionale

L’oro (prezzo in tempo reale) ha chiuso la seduta del 9 ottobre in rialzo del 2% rispetto alla seduta precedente a quota 1.936,3 dollari.

Time frame giornaliero

La chiusura del 9 ottobre ha spaccato al rialzo la resistenza in area 1.922,5 dollari (I obiettivo di prezzo), per cui adesso le quotazioni sono dirette verso il II obiettivo di prezzo in area 1.995,7 dollari. La massima estensione del rialzo si trova in area 2.067,2 dollari.

I ribassisti prenderebbero il sopravvento nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 1.922,5 dollari.

Time frame settimanale

Sul settimanale ormai non ci sono più ostacoli lungo il percorso che porta al II obiettivo di prezzo in area 2.002,6 dollari. Questo livello è molto importante per due motivi. Primo, rappresenta un livello di resistenza molto importante. Secondo, già in passato ha frenato l’ascesa delle quotazioni. Si potrebbe, quindi, creare un doppio massimo il cui completamento porterebbe le quotazioni nuovamente in area 1.850 dollari.

Per settimana prossima, quindi, monitorare con attenzione cosa accadrà in prossimità di area 2.002,5 dollari. Nel caso di proseguimento al rialzo la massima estensione si trova in area 2.246,3 dollari (III obiettivo di prezzo).

I ribassisti prenderebbero il sopravvento nel caso di chiusure settimanali inferiori a 1.757,5 dollari.

Time frame mensile

Sul mensile il III obiettivo di prezzo è stato raggiunto e questo ha provocato un ritracciamento delle quotazioni. Fino a quando il supporto in area 1.860,3 dollari resisterà, le probabilità che si prosegua al rialzo rimangono intatte.