L’oro è il re del mercato, ma è da comprare adesso? L’oro è al massimo storico. Questo deve significare qualcosa, e probabilmente niente di buono. Anche considerando la lunga associazione dell’oro con la paura, l’accaparramento, l’inflazione. E, per esagerare un po’, il collasso del sistema monetario moderno. Allora, perché il metallo giallo è così forte? Per cominciare, l’oro è denominato principalmente in dollari. E il dollaro ha recentemente toccato il minimo storico da due anni. Quindi la domanda diventa: perché il dollaro è così debole? E la spiegazione standard per ciò è la previsione per la bassa crescita economica americana. Questo a sua volta deprime i tassi d’interesse e i rendimenti obbligazionari. Diminuendo la domanda di dollari da parte degli investitori per l’acquisto di attività statunitensi.

E, in effetti, come possiamo vedere sui mercati, i rendimenti obbligazionari sono bloccati a un livello molto basso. Ma le cose, purtroppo, sono ancora peggiori. Non solo i rendimenti obbligazionari sono bassi. Allo stesso tempo, le aspettative di inflazione sono in aumento. Ciò in quanto la Federal Reserve, desiderosa di proteggere l’economia americana, sta stampando dollari. E li sta ammassando esclusivamente nell’economia americana. Ciò significa che i rendimenti reali, cioè i rendimenti dopo l’inflazione, non sono solo bassi. Sono in calo. E quando i rendimenti reali diminuiscono, l’oro, che non rende nulla, quasi sempre aumenta. Quindi tutti questi fattori si combinano. L’oro, il dollaro, i rendimenti delle obbligazioni, le aspettative di inflazione, i rendimenti reali in calo. Tutti questi fattori hanno un certo senso logico.

L’oro è il re del mercato, ma è da comprare adesso?

Dovremmo quindi comprare il metallo giallo, in questo momento? Ebbene, perché l’oro possa continuare a salire, i rendimenti reali devono continuare a scendere. Ciò richiede che le aspettative di inflazione continuino a salire. E questo mentre le basse aspettative di crescita mantengono i rendimenti nominali fermi dove sono. Questa cosa ha un nome. Ed è molto temuta. Si chiama stagflazione.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Già nel 2011, durante l’ultima crisi, come oggi, la FED è intervenuta con forza in un’economia fiacca. Gli investitori hanno poi fatto la stessa scommessa sulla stagflazione e sull’oro. A quanto pare, si sono sbagliati, allora. Il prezzo dell’oro si è infatti dimezzato, negli anni successivi. In realtà, tutte le previsioni sull’inflazione dall’ultima crisi si sono rivelate altrettanto sbagliate. E tutti gli sforzi della Federal Reserve per portare l’inflazione al suo obiettivo del 2% sono falliti. Quindi, una scommessa sulla stagflazione e sull’oro ora, è una scommessa contro la storia recente. Il fatto che molti investitori siano disposti ad accettare quella scommessa dimostra quanto siano realmente spaventati.