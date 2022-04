Con l’alzarsi delle temperature tornano le ricette più fresche, quelle che ci possono accompagnare per tutta la primavera e anche in estate. Forse la regina delle preparazioni della bella stagione è l’insalata di riso. Essa può contare su tantissimi ingredienti diversi e regalare una grande varietà di gusti. L’unico limite è la nostra creatività. Possiamo limitarci a utilizzare i condimenti pronti al supermercato oppure possiamo sperimentare in maniere originali.

Oggi cerchiamo proprio di dare qualche idea inconsueta, consigliando l’originalissima ricetta di un’insalata di riso con dei curiosi ingredienti, ma che è comunque veloce e semplice da fare. Andiamo dunque a conoscere questa preparazione.

Ingredienti

Proviamo a combinare il riso con gamberi e surimi. Per chi non lo conoscesse, il surimi è un composto costituito da polpa di merluzzo, generalmente venduto in forma cilindrica, con l’esterno arancione e l’interno bianco. Si tratta di un ingrediente originale, ma anche facile da trovare in ogni supermercato.

Proveremo a impreziosire questa preparazione con un po’ di curry e con un ingrediente ancor più sorprendente, ovvero il pompelmo. Per quattro porzioni di questa particolare ricetta avremo bisogno di questi ingredienti:

400 g di riso;

200 g di gamberi cotti e sgusciati;

3 sacchetti di surimi;

3 pompelmi rossi;

1 barattolo piccolo di maionese;

20 rametti di erba cipollina;

polvere di curry;

sale grosso.

L’originalissima ricetta di un’insalata di riso che usa ingredienti fantastici e si prepara in modo semplice

Cucinare questo piatto è rapido e semplice, probabilmente non ci metteremo più di mezz’ora. Quasi tutto il tempo tra l’altro sarà dedicato alla cottura del riso, mentre le operazioni manuali saranno rapidissime.

Iniziamo facendo bollire una pentola d’acqua, poi mettiamoci il sale grosso e facciamo cuocere il riso. Scoliamo e poi mettiamo da parte il riso.

Ora tagliamo a metà tutti i pompelmi e ricaviamone circa quattro cucchiai di succo da tenere da parte. Tagliamo poi a pezzettini la polpa dei frutti.

Prendiamo la maionese e sbattiamola con la polvere di curry. Dopo un po’ aggiungiamo il succo di pompelmo e mescoliamo ancora, fino a ottenere un composto omogeneo.

Ora prendiamo il riso e mescoliamolo in una ciotola con surimi, gamberi, i pezzetti di pompelmo e il composto di maionese. Poi tritiamo l’erba cipollina e aggiungiamola alla ciotola. Mescoliamo bene e la nostra insalata di riso è pronta.

Lettura consigliata

Dopo pranzo di Pasqua e grigliata di Pasquetta, ecco un risotto depurativo grazie a queste due verdure utili a farci smaltire l’abbuffata