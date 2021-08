Con l’estate stiamo cercando di mangiare cibi freschi. D’inverno, ovviamente, volevamo qualcosa che ci scaldasse, come una bella minestra oppure un piatto di polenta. Oggi, invece, prediligiamo ben altro. Per fortuna ci sono tantissime ricette che fanno al caso nostro, sia tra le ricette italiane che tra quelle estere.

A tal proposito, qualche tempo fa abbiamo consigliato una ricetta messicana davvero ottima. La ricetta di oggi, invece, è tipica dell’isola di Cipro. Si tratta, infatti, di un piatto greco facilissimo. Ecco, quindi, l’originale e freschissima ricetta che che lascerà i commensali a bocca aperta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Pochi ottimi ingredienti

Vediamo come preparare una semplice insalata cipriota. Per farla abbiamo bisogno di tre ingredienti comunissimi anche nella nostra cucina. Stiamo parlando di rucola, pistacchio, e capperi.

Il vero ingrediente segreto per questa preparazione, però, è l’halloumi, un formaggio che viene proprio da Cipro, prodotto con latte di capra e di pecora. Ne esiste anche di latte di mucca, anche se però è di origine industriale. L’halloumi è anche conosciuto con il nome di hellim, soprattutto nella parte nord dell’isola.

Questa squisita specialità ha un gusto salato, perfetto per insaporire qualunque insalata. Spesso, inoltre, durante la sua preparazione vengono aggiunte foglie di menta all’impasto.

L’originale e freschissima ricetta che che lascerà i commensali a bocca aperta

La preparazione dell’insalata è piuttosto semplice. Facciamo cuocere l’halloumi, tagliato a cubetti, in acqua calda per 15 minuti, poi asciughiamolo con carta assorbente. A parte, mettiamo in una scodella gli altri ingredienti con sale, olio e, volendo, un po’ di miele. Mescoliamo bene.

Completiamo la cottura dell’halloumi. Mettiamolo in padella con un po’ d’olio, cuociamo per tre o quattro minuti, fino a quando non assumerà un colore dorato. Aggiungiamolo alla scodella con gli altri ingredienti, mescoliamo e la nostra insalata è pronta. Sentiremo come freschezza, gusto, ed originalità si combinano in quest’ottimo piatto.