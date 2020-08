L’ordine aiuta a non ingrassare. L’avresti mai detto?

Avresti mai detto che l’ordine aiuta a non ingrassare?

Dimagrire è una faccenda seria. Prima di tutto perché il fatto di voler perdere peso, deve essere sostenuto da una valida motivazione. Come ad esempio, l’ottenere una buona salute sia mentale che fisica.

Il peso forma è quello che, da un punto di vista medico, aiuta l’organismo e la persona, ad espletare al meglio tutte le sue funzioni. Scendere al di sotto del peso forma attraverso diete ferree, non è consigliato dai medici.

Perché si aumenta di peso?

Ma perché si acquistano chili? Può dipendere da abitudini alimentari sbagliate. Ci nutriamo sempre con gli stessi alimenti che ci creano degli squilibri. Un eccessivo uso dello zucchero e di grasso animale, add esempio. Una vita sedentaria. I motivi possono essere tanti, anche di ordine patologico.

Ritornare però al peso forma conviene. Ci si sente meglio, più svegli, attenti, potremmo dire più elastici e, nello stesso tempo, più rilassati. Dimagrire velocemente, in ogni caso, non è una buona idea. Il corpo ha bisogno di fare passi graduali. Per questo l’assunzione di buone abitudini alimentari, come seguire la cosiddetta dieta mediterranea, come consiglia la comunità scientifica, può essere utile. Ricordate, in ogni caso, che è sempre bene rivolgersi ad un professionista. Prima di intraprenere una dieta, cercare consiglio presso il vostro medico.

L’ordine aiuta a non ingrassare. Una nuova possibilità

Al di là di alimentazione e allenamento, c’è un altro fattore che sembra influenzare la perdita di peso. E’ recente la scoperta, da parte di alcuni ricercatori della Cornell University (USA), che l’ordine aiuta a non ingrassare. Gli studiosi hanno condotto un esperimento, partendo dalla cucina, da cui risulta che, le persone che vivono in una casa disordinata, tendono ad assumere più calorie. Mentre quelle che vivono in una casa ordinata, sembrano avere un’alimentazione più controllata. Questo, secondo i risultati della ricerca, perché il disordine comporta uno stato di disagio, che ha come conseguenza la produzione di stress.

Per compensare a questo stato, il nostro corpo domanda un maggior quantitativo di calorie per gestire la stessa situazione rispetto a quando si abita in un ambiente pulito e ordinato. Di conseguenza, chi vive nel disordine, può avere tendenza ad ingrassare. Invece l’ordine aiuta a non ingrassare. Gli scienziati hanno anche notato che il disordine influenza maggiormente l’aumento di peso nelle donne, anzichè negli uomini.

Del resto, lo dicevano già i latini nel IV secolo: “Serva ordinem et ordo servabit te”. Che tradotto significa: “Preserva l’ordine e l’ordine preserverà te”. Sia nel senso fisico, quanto in quello mentale.