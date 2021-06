Per mantenersi in salute e in ottima forma fisica non basta controllare cosa e quanto si mangia. Dobbiamo prendere in considerazione anche il fattore “quando si mangia”.

Questo principio sta alla base della cosiddetta crono-dieta. Per dimagrire, infatti, non basta solo contare le calorie che si assumono ma dobbiamo anche fare attenzione a quando si consumano i pasti.

A seconda dell’orario, infatti, il nostro corpo assimila i cibi in maniera diversa con ovvie ripercussioni sul peso.

Il nostro orologio biologico regola tutte le funzioni dell’organismo, anche il funzionamento di ormoni e metabolismo.

In pratica ciò vuol dire che l’ideale sarebbe mangiare in quelle fasce orarie durante le quali il metabolismo lavora di più.

Ma vediamo le cose all’atto pratico e concentriamoci sulla pausa pranzo.

L’ora perfetta per pranzare per mantenersi in forma ma pieni di energia

L’ideale sarebbe consumare il pranzo tra le 12 e le 14. In questa fascia oraria, infatti, il metabolismo funziona più velocemente bruciando più calorie e gli ormoni della tiroide sono al massimo della loro attività. Ciò vuol dire che non si accumula grasso.

Attenzione però, questo non vuol dire che possiamo pranzare al fast food ingurgitando un mega panino pieno di salsine accompagnato da patatine fritte e una bibita gassata.

La qualità degli alimenti che mangiamo deve essere sempre il principio base da cui partire!

A pranzo sarebbe bene preferire carboidrati a basso indice glicemico, come pane e pasta integrali, orzo, riso e farro. Abbinati a carne bianca cucinata in maniera leggera oppure ai legumi che sono un’ottima fonte proteica. E ovviamente verdura di stagione a volontà.

Ricordiamo sempre che dopo pranzo dobbiamo continuare a svolgere i vari impegni della giornata, di lavoro o di altro genere. Il pranzo deve quindi essere un pasto saziante ma comunque leggero e facile da digerire.

L’ora perfetta per pranzare per mantenersi in forma ma pieni di energia. Ma se per impegni improrogabili non riuscissimo a rispettare questi orari, è bene sapere che l’ora massima entro la quale ritardare il pranzo è fino alle 15. Oltre tale orario è meglio slittare direttamente allo spuntino pomeridiano, da fare magari un poco più abbondante.

Approfondimento

Semplicissimi trucchi da mettere in pratica per tagliare le calorie senza nemmeno rendersene conto