Questa primavera tornerà prepotentemente alla moda un capo adatto a stili ed età diverse, dai vent’anni ai cinquanta e oltre. Allora corriamo a controllare: è molto probabile che l’abbiamo già in fondo all’armadio!

Il ritorno di un capo adatto a tutte

Con l’arrivo della primavera viene voglia di cambiare un po’ lo stile. Magari facendo shopping, oppure scegliendo fra i tre colori di capelli più di tendenza.

Ma non c’è per forza bisogno di spendere soldi per ringiovanire il proprio look: si può anche rovistare nell’armadio. Infatti, per un look giovane a 50 anni è tornato alla moda un capo classico che molte hanno già nell’armadio, ovvero un certo tipo di gonna.

Nella primavera 2022 le gonne vincono sui pantaloni. Fra i modelli che spopoleranno c’è sicuramente la minigonna in versione micro e a vita bassa. Questo capo molto sexy rientra infatti in pieno nello stile anni ’90 che sta impazzando nel mondo della moda e del beauty.

Chi vuole mostrare le gambe non deve limitarsi: la minigonna può essere sfoggiata con tutti i fisici e a tutte le età. Ma, allo stesso tempo, c’è chi non si sente a proprio agio con questa gonna. Per fortuna c’è un’alternativa: è possibile creare un look giovane anche a 50 anni per questa primavera che arriva scegliendo una gonna, midi o maxi, plissettata. Ma come è fatta? E come la si porta?

Look giovane a 50 anni nella primavera 2022 col capo alla moda elegante e versatile che abbiamo già nell’armadio

A tornare alla ribalta non è solo la mini. Si prevede che le gonne lunghe spopoleranno per tutta la primavera e l’estate: già adesso le parole “oversize” e “maxi” sono fra le più cercate su internet per quanto riguarda le gonne. Fra i vari modelli ce n’è uno particolarmente fresco e versatile: la gonna leggera e plissettata. Può essere in versione midi (ossia a metà polpaccio) oppure maxi (ovvero lunga fino ai piedi). Per quanto riguarda il colore, è di tendenza soprattutto la gonna plissé in tonalità metalliche o scintillanti, quasi liquide. È infatti comparsa sulle passerelle di Fendi e Brandon Maxwell.

Abbinare queste gonne è semplicissimo: bastano una t-shirt e delle sneakers per ottenere un look giovanile ma molto fine. In alternativa, la gonna midi o maxi sta benissimo con le scarpe più trendy del momento, ossia i sandali platform.

Approfondimento

I jeans da donna che vanno di moda adesso sono un ritorno al passato, corriamo a controllare se li abbiamo ancora nell’armadio