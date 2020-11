Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La Regione Lombardia passa da zona rossa a zona arancione. Lombardia zona arancione. Cosa posso fare ora? Qualcuno ha mai capito la differenza tra queste due tonalità? E quindi cosa si può fare e cosa non si può fare? Ora proveremo a spiegarlo e illustreremo anche cosa è possibile fare ora che la Lombardia è zona arancione.

In realtà i cambiamenti sono sostanziali rispetto alla zona rossa. Infatti adesso nella Regione Lombardia sarà possibile spostarsi nel proprio Comune senza comprovate motivazioni lavorative o di salute. In sostanza non bisogna spiegare il motivo dello spostamento. È ancora valido però il coprifuoco delle 22. Dopo le 22 non sarà possibile spostarsi se non con autocertificazione alla mano e con comprovate esigenze lavorative o di salute. Non è possibile spostarsi da Comune a Comune, anche se all’interno della stessa Regione, se non per motivo di lavoro, di salute, perché nel proprio Comune non si hanno dei servizi e con autocertificazione.

Si può uscire e andare per negozi

Nella zona arancione è inoltre possibile uscire anche per acquistare beni che non siano solo quelli alimentari. Infatti i negozi possono vendere anche beni di altre categorie, e ovviamente è possibile acquistarli. Sempre rispettando le norme del distanziamento sociale all’interno del negozio evitando assembramenti. I centri commerciali però nei giorni festivi e prefestivi dovranno essere chiusi, salvo i negozi tipo farmacie, edicole, tabacchi e ovviamente i supermercati.

Anche per fare passeggiate

Da ciò si evince che ovviamente è possibile uscire per fare passeggiate al parco, fare attività motoria e portare a spasso il cane, ma sempre rispettando il distanziamento sociale e indossando la mascherina coprendo naso e bocca.

Per bar e ristoranti però la situazione non cambia. Infatti per queste attività è consentito l’asporto, ma non la consumazione all’interno. Così la Regione Lombardia si prepara ad affrontare il periodo pre-Natale, sperando di dare una spinta all’economia del Paese.

