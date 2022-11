L’olandese e altre salse da fare a casa per condire carne, pesce o verdure con un gusto eccezionale

Cucinando ogni giorno spesso si ripetono i soliti piatti, un po’ per pigrizia e un po’ per la mancanza di tempo. Variare fa bene perché servirebbe a introdurre tutti i nutrienti di cui abbiamo bisogno. In aggiunta, la vista di una pietanza ben impiattata potrebbe invogliare a mangiare con più entusiasmo.

Nel weekend e per le feste con calma si potrebbe sperimentare qualche piatto. In mancanza di tempo anche pietanze semplici si rinnoveranno e arricchiranno con delle salse.

Prepararle richiede ingredienti adatti e un pizzico di pazienza. Saremo ricompensati con il gusto ottenuto.

L’olandese e altre salse da fare a casa per condire secondi piatti e verdure

Per insaporire cavoletti di Bruxelles, fagiolini, asparagi ma anche pesce e carne c’è la salsa olandese. Per una versione semplice ci occorreranno:

3 tuorli d’uovo;

100/150 g di burro;

un cucchiaio di succo di limone;

sale.

Riscaldiamo un po’ d’acqua in una casseruola e abbassiamo la fiamma. Mettiamo dentro un pentolino con 3 tuorli e mescoliamoli a crema con una frusta a bagnomaria, senza far toccare l’acqua. Uniamo il succo di limone e poi un po’ di burro. Quando i tuorli lo hanno assorbito bene aggiungiamone altro, sempre girando. Finito il burro e montato la salsa, saliamo e spegniamo il fuoco. Se non ci serve subito, lasciamo il pentolino in caldo ancora a bagnomaria.

Se vogliamo presentare la carne in un modo diverso e più appetitoso, ci sarebbe anche la salsa Soubise.

Come preparare un altro condimento per la carne

Una versione casalinga della salsa Soubise si potrebbe preparare con:

500 g di cipolle;

50 g di burro;

un cucchiaio di aceto;

un cucchiaio di pomodoro concentrato;

vino bianco;

zucchero;

sale.

Prendiamo le cipolle e togliamo la parte più esterna. Affettiamole e mettiamole in una casseruola con il burro. Versiamo ora acqua e vino bianco in parti uguali fino a coprirle. Portiamo a bollore e poi abbassiamo la fiamma, continuando la cottura per altri 30 minuti. Versiamo ora il tutto in un robot da cucina oppure, a fuoco spento, usiamo un frullatore a immersione. A questo punto aggiungiamo un pizzico di sale e di zucchero, il concentrato di pomodoro e anche l’aceto.

Mescoliamo e usiamo su carni rosse grigliate o bollite, pollo o pesce cotti al forno o in padella, ma anche uova. Possiamo conservarla in frigo per uno o due giorni chiusa in un contenitore.

Data la presenza delle cipolle, dovremo aver cura di lavare bene i denti dopo il pasto. Magari useremo pure il collutorio per combattere l’eventuale alito cattivo.

Con l’olandese e altre salse da fare a casa per condire tanti piatti faremo un figurone impiegando poco tempo.