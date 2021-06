I luoghi pubblici sono tra i più sporchi in assoluto. Se con qualche sforzo possiamo fare a meno dei bagni pubblici diventa invece più difficile evitare i mezzi di trasporto come treni, autobus, navi, aerei e traghetti.

L’estate è ormai ufficialmente arrivata così come le prime partenze. Molti di noi prenderanno, infatti, un aereo per raggiungere una delle destinazioni che il team di ProiezionidiBorsa ha suggerito nei giorni scorsi come Tenerife o Fuerteventura per andare alla scoperta della simpaticissima Popcorn Beach.

Ma a livello igienico qual è la situazione a bordo di un velivolo?

L’oggetto più sporco in aereo non è la toilette ecco a cosa prestare la massima attenzione.

Tavolino

Secondo gli assistenti di volo il posto dell’aereo più sporco e pieno di germi e batteri è il tavolino pieghevole e ribaltabile sito davanti ad ogni sedile. In genere lo utilizziamo per appoggiarvi un libro o una rivista da leggere o per consumare i pasti che vengono serviti durante le tratte molto lunghe.

In questo secondo caso, quando si mangia e si beve, è bene limitarsi a toccare il vassoietto che gli assistenti di volo ci porgono e mantenere cibi, bicchiere e posate solo su di esso. Evitare assolutamente di poggiarli sul tavolino.

Un membro di un equipaggio durante un’intervista rilasciata a un famoso quotidiano britannico ha infatti dichiarato di aver addirittura visto passeggeri cambiare il pannolino ai bambini proprio su quei tavolini.

Una scena davvero agghiacciante e che dovrebbe metterci in allarme.

Braccioli delle poltrone

Sempre sullo stesso quotidiano si legge che sui braccioli dove appoggiamo le braccia si trova la maggior concentrazione del batterio escherichia coli, il principale responsabile della cosiddetta “diarrea del viaggiatore”. Ciò è dovuto al fatto che moltissime persone non si lavano le mani dopo essere stati in bagno. Ma la cosa peggiore è che questo batterio riesce a sopravvivere per svariati giorni.

Svelato quindi il mistero: può sembrare incredibile ma l’oggetto più sporco in aereo non è la toilette ecco a cosa prestare la massima attenzione

Una buona abitudine a cui il maledetto Covid ci ha abituati è quella di disinfettare ogni cosa. Il nostro consiglio è dunque quello di disinfettare tutto ciò che ha a che fare con il nostro posto.

Una volta saliti a bordo e raggiunto il posto che ci è stato assegnato, pulire bene tavolino, l’appoggia gomiti e lo schermo del televisore davanti a noi utilizzando delle salviettine igienizzanti. Meglio ancora un panno o un tovagliolo di carta inumiditi con il classico gel disinfettante.

A questo punto saremo davvero pronti per goderci un buon viaggio!