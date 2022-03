Con l’arrivo della primavera torna anche il bel tempo e si possono finalmente cominciare a seminare piante e fiori da veder presto sbocciare. È quindi il momento di prendersi cura dei propri giardini, orti, ma anche terrazzi e balconi fioriti in città.

Dopo la stagione fredda, e prima di preoccuparci del nostro verde fuori casa, ci sono dei piccoli lavoretti da fare per evitare danni. Tiriamo quindi fuori gli attrezzi e prepariamoci a tornare al giardinaggio.

L’oggetto per le piante che tutti trascurano dopo l’inverno ma che useremo di nuovo grazie a questo semplice trucco

Come prima cosa bisogna sistemare le piante eventualmente già presenti. Si prepara quindi l’orto per la semina e si lavora per avere un balcone fiorito tra la primavera e l’estate.

Ci si può anche occupare dell’arredamento, illuminando il giardino anche senza bisogno di attaccarsi alla corrente. Il terrazzo, invece, potrà essere splendido spendendo poco con delle semplici idee originali.

Un’altra cosa importante da fare, ma di cui spesso ci si dimentica, è l’inventario degli attrezzi, per trovare quelli che andrebbero sistemati. Si può cominciare pulendo o comprando i vasi migliori per far crescere bene le piante. Un altro oggetto da considerare è anche il tubo di gomma per irrigarle. Durante l’inverno, il tubo potrebbe indurirsi a causa del freddo e dello scarso utilizzo.

Quando succede, si fa più fatica a piegarlo, col rischio di danneggiarlo e renderlo inutilizzabile.

Per evitare che succeda e di doverlo buttare, si può far tornare morbido come prima con un semplice trucco fai da te.

Come ammorbidire il tubo dell’acqua secco e indurito

Tra i più utili, è questo l’oggetto per le piante che tutti trascurano, ma che in poche mosse si può usare di nuovo senza rischi.

Se dopo l’inverno il tubo di gomma per irrigare è irrigidito, si può semplicemente mettere a bagno in acqua e ammoniaca per qualche ora. La proporzione da seguire è un bicchiere di ammoniaca per ogni litro d’acqua. Per proteggersi adeguatamente, è opportuno indossare sempre guanti e mascherina protettiva.

Bisognerà usare un contenitore abbastanza capiente come una bacinella per il bucato, ma anche una vasca da bagno. Si deve quindi lasciare il tubo a mollo per un paio d’ore e poi risciacquarlo bene con acqua corrente.

Come ultimo passaggio, è fondamentale fare scorrere all’interno del tubo abbondante acqua prima di usarlo per bagnare le piante. In questo modo il tubo risulterà di nuovo morbido e flessibile.