Tempesta all’orizzonte a Wall Street? Ci sono diversi indicatori che lasciano pensare ad un ribasso di qualche punto percentuale ma non è ancora detto, anzi forse meglio attendere i primi due giorni di questa settimana per dare un responso definitivo sull’argomento. Frattanto il nostro Ufficio Studi pubblica la seguente raccomandazione: Lockheed Martin è sottovalutato del 50% a Wall Street ma non è da comprare. La società che capitalizza in Borsa 92,5 miliardi di dollari si occupa di sicurezza e opera nel settore aerospaziale.

Quali sono i motivi per cui si giunge alle conclusioni di non comprare il titolo?

Lockheed Martin (NYSE:LMT) ha chiuso la giornata di contrattazione del 26 febbraio al prezzo di 330,25 (-2,61%) dollari per azione. Da inizio anno ha segnato il minimo a 317,38 ed il massimo a 352,28.

Cosa attendere da ora in poi?

Analisi sommaria di bilancio

Si prevede che gli utili cresceranno del 4,15% all’anno.

Gli utili sono cresciuti del 10,6% nell’ultimo anno.

Dividend yield del 3,15%.

Le raccomandazioni degli altri analisti (20 giudizi) stimano un fair value a 420,72. I nostri calcoli invece, portano a un fair value di 495 dollari per azione.

Più volte abbiamo scritto su queste pagine che la sottovalutazione/sopravvalutazione è soggetta alla verifica della tendenza dei grafici e che sono “stati” che possono mutare nel tempo.

In poche parole, un titolo sottovalutato va comprato solo e soltanto solo se il grafico punta al rialzo, altrimenti meglio attendere sviluppi.

Lockheed Martin è sottovalutato del 50% a Wall Street ma non è da comprare

Il titolo è passato dai minimi dell’anno 2000 di13,72 fino ai prezzi attuali con una performance del 316,53% pari a circa 11,5% all’anno.

La nostra strategia di investimento

Il titolo potrebbe essere in un’area dove potrebbe formare il minimo annuale, quindi bisogna prestare molta attenzione. Quando comprare? Solo se si verificherà una chiusura settimanale superiore ai 347,63, altrimenti sono possibili ulteriori discese fino a 300 e poi 220 di medio termine.

Titolo al momento da monitorare ma non comprare.