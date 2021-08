Qualche giorno fa scrivevamo un report su Fullsix dal titolo In questo momento molti sono gli indizi che ci inducono a stare lontani da queste azioni. Mai consiglio fu più opportuno visto che a partire dalla chiusura del 24 agosto le quotazioni hanno perso un ulteriore circa 10%.

Guardando il grafico sembrerebbe che il peggio sia ancora da venire. Tuttavia se lo si legge con gli strumenti giusti ci si rende conto che l’occasione per il riscatto delle azioni Fullsix potrebbe essere più vicina di quanto possa apparire.

Raccomandazione

Prima di concludere vogliamo ripetere due raccomandazioni raccomandazione:

Fullsix è un titolo da prendere molto con le molle, anche per via della sua capitalizzazione che si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Il basso controvalore scambiato, quindi, nelle fasi di interesse sul titolo ne amplifica enormemente la volatilità. Il consiglio, quindi, è di essere molto prudenti qualora si dovesse decidere di investire su Fullsix. Il titolo è da sempre caratterizzato da un andamento a scatti. Come si vede dal grafico, infatti, a lunghi periodi durante i quali le quotazioni si muovono senza senso, seguono settimane con fortissimi rialzi. L’abilità del trader che vuole investire su Fullsix, quindi, è quella di capire da che parte sarà il movimento direzionale e sfruttarlo a pieno.

L’occasione per il riscatto delle azioni Fullsix potrebbe essere più vicina di quanto possa apparire: le indicazioni dell’analisi grafica

Fullsix (MIL:FUL) ha chiuso la seduta del 27 agosto in rialzo dello 0,78% rispetto alla seduta precedente e ha segnato un ultimo prezzo a 1,3 euro.

Time frame settimanale

L’ultima barra settimanale è stata molto profonda e potrebbe avere conseguenze molto negative per il titolo. È stato rotto, infatti, il primo ostacolo lungo il percorso che porta verso il I obiettivo di prezzo in area 1,26 euro. Questo livello potrebbe rappresentare un ottimo punto di ingresso. Come si vede dal grafico, infatti, in passato ha costituito una forte area di accumulazione.

Attendere, quindi, questo livello prima di essere nuovamente al rialzo sul titolo.

Una chiusura settimanale inferiore a 1,26 euro farebbe definitivamente invertire al ribasso e tornare il titolo in area 0,83 euro.