L’occasione fa l’uomo ricco, specialmente in Borsa. Come sfruttare il ribasso di Piazza Affari per guadagnare

L’occasione fa l’uomo ricco, specialmente in Borsa. Sui mercati azionari si presentano delle occasioni che se sfruttate possono far guadagnare molto l’investitore. L’attuale fase ribassista di breve periodo potrebbe essere una di quelle occasioni. Vediamo come sfruttare il ribasso di Piazza Affari per guadagnare

L’occasione fa l’uomo ricco, specialmente in Borsa

Quando sui mercati cresce di molto la volatilità, si presentano occasioni che permettono di fare ottimi guadagni nel brevissimo periodo. Per esempio, il forte ribasso dei prezzi iniziato a fine febbraio e proseguito fino a metà marzo. Ha fatto guadagnare moltissimo in brevissimo tempo agli speculatori ribassisti. E anche il rialzo successivo, specialmente della Borsa americana salita di quasi il 50% in due mesi, ha fatto guadagnare molto. Soprattutto chi è entrato sui minimi di metà marzo.

Certo, non è facile riuscire a cogliere i momenti di alta volatilità perché sono fasi di mercato molto concitate e molto rapide. Ma d’altronde guadagnare in Borsa non è semplice.

I ribassi delle ultime tre sedute potrebbero essere un’occasione per entrare in acquisto sul mercato. Soprattutto per chi durante tutto il rialzo di aprile e maggio è rimasto alla finestra a guardare. La correzione in atto potrebbe far scendere i prezzi anche di un 10% e questo non danneggerebbe l’impostazione rialzista che hanno attualmente le Borse

La strategia da seguire per Piazza Affari

Veniamo ad una analisi più puntuale della situazione in Piazza Affari. L’indice Ftse Mib (INDEX-FTSEMIB), in chiusura di seduta di ieri, ha finito a 18.808 punti. Potrebbe scendere fino a quota 18.350 punti senza negare il trend rialzista in atto. Una correzione fino in area 18300/18400 punti permetterebbe anche di chiudere tutti i gap rialzisti finora aperti (ne abbiamo parlato in questo articolo). E dopo potrebbe iniziare il rimbalzo.

È realistico pensare che nell’ultima seduta della settimana ci possa essere una nuova discesa dei prezzi. Mentre dalla prossima settimana può riprendere il trend rialzista verso quota 20mila punti e successivamente verso i 25.000