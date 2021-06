Soprattutto in questo periodo che si avvicinano le ferie e le tanto attese vacanze estive siamo alla ricerca dei luoghi in cui andare.

C’è chi ancora non sa quando potrà partire e sogna intanto quelle settimane di riposo e chi invece ha già deciso tutto.

Come sempre, ci dividiamo in due tipologie. Chi non può passare un’estate senza il mare e chi invece preferisce di gran lunga la montagna.

Gli amanti della montagna d’estate non sono pochi ma sono sicuramente meno rispetto a quelli che amano le spiagge, il sole e l’acqua.

Mare o montagna?

Chi dice di non amare la montagna d’estate spesso non conosce tutti i luoghi suggestivi che abbiamo in Italia. Per esempio, l’oasi del benessere nella valle verdeggiante delle piccole Dolomiti che non possiamo perdere quest’estate.

Le Dolomiti sono spesso frequentate d’inverno, quando il verde e la natura lasciano il posto ai paesaggi bianchi e incantati.

Pochi però conoscono i paesaggi suggestivi e le valli che lasciano senza fiato durante i mesi estivi.

Oggi vogliamo parlare di Recoaro Terme. È un piccolo comune che si trova in provincia di Vicenza. Al centro di una valle chiamata Conca Smeraldo, che già dal nome fa viaggiare con la fantasia. Il suo clima fresco, i suoi boschetti di pini e i suoi laghi alpini sono le principali attrattive. Ma ancora più importanti non dimentichiamoci le sue acque termali conosciute per le proprietà terapeutiche che presentano.

Soggiornare in questa piccola valle ci regalerà una vacanza all’insegna del benessere. Perfetta anche per chi ama lo sport.

Poco distanti da Recoaro Terme si trovano le famose città di Verona, Venezia e Bassano del Grappa. Raggiungibili in poco tempo e con la possibilità di visitarle in giornata.

Questa piccola oasi del benessere con la sua atmosfera farà ricredere anche gli amanti del mare.

Provare qualcosa di diverso dalle solite vacanze in spiaggia non ci farà pentire di aver scelto questa piccola oasi delle Dolomiti.