Ci sono interessanti opportunità da poter cogliere sui mercati finanziari. I mercati azionari continuano a salire, insieme a criptovalute, materie prime e alcune valute sono probabilmente all’inizio di fasi direzionali.

Al momento, quindi, tutti questi settori rappresentano un modo per guadagnare ed ottenere rendimenti superiori a quelli del settore obbligazionario. Nel breve a 1/3 mesi almeno, non vediamo possibilità che possano inziare inversioni ribassiste durature di queste tendenze. Come al solito poi di volta in volta seguiremo gli eventi e ci accoderemo ad essi.

Dalla data del 9 ottobre dello scorso anno, al prezzo di 14,17 il nostro Ufficio Studi ha raccomandato l’acquisto dello zucchero. Da quel momento in poi i prezzi sono andati costantemente al rialzo, seppur fra alti e bassi fisiologici.

Le nostre previsioni per l’anno 2021 erano le seguenti:

Tendenza rialzista

area di minimo attesa 13,45/15,09

area di massimo attesa 18,98/20,52

Il minimo annuale dovrebbe formarsi fra gennaio e febbraio, mentre il massimo nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno.

Lo zucchero ha chiuso la giornata di contrattazione del 12 agosto a 19,45 circa. Da inizio anno è stato segnato il minimo a 14,66 ed il massimo a 19,75.

A leggere i prezzi attuali dobbiamo concludere quindi che lo zucchero è giunto nel punto dove è atteso il massimo annuale.

Quali sono i livelli da monitorare da ora in poi?

La strategia operativa e i livelli da monitorare

per chi ha in corso delle posizioni di lungo termine deve inserire lo stop loss/profit a 17,73 e continuare a mantenere. Pericolosa invece per il breve termine una chiusura giornaliera inferiore a 18,54.

Fino a quando reggerà al rialzo il livello di 17,73 saranno comunque possibili allunghi con obiettivo primo a 20,52 e poi 21,75/22,54 nei prossimi 1/3 mesi.

Lo zucchero è giunto nel punto dove è atteso il massimo annuale ma questo non significa che si devono chiudere le posizioni perchè significherebbe anticipare gli eventi e sconfessare la tendenza in corso che rimane rialzista.

Come al solito si procederà per step.