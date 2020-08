Lo zucchero di canna fa meno male di quello bianco? Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, è bene non consumare più di sei cucchiai di zucchero al giorno. Ciò nonostante, e forse proprio in virtù di questo, si continua a dibattere su se sia meglio utilizzare quello bianco o quello di canna. Ma c’è davvero differenza oppure, semplicemente, siamo davanti all’ennesimo falso mito? O la verità stavolta potrebbe stare nel mezzo? Scopriamolo.

La risposta

Questi due zuccheri hanno un’eguale composizione chimica. La molecola che compone lo zucchero bianco e quella dello zucchero di canna grezzo è infatti il saccarosio. L’unica differenza effettiva che vige tra i due è quella legata all’ottenimento e alla successiva lavorazione. Il primo è ricavato dalle apposite barbabietole, il secondo dal fusto della canna.

Quest’ultimo, inoltre, contiene la melassa. Questo è un residuo vegetale che oltre a conferirgli il caratteristico comune bruno contiene alcuni minerali e vitamine in bassa quantità. Tuttavia, si assume così poco zucchero che questo dato è insignificante. Né tanto meno bisogna eccedere alla ricerca di fantomatici benefici. Infatti, non ve ne sono.

Inoltre, è da ricordare la necessità di distinguere lo zucchero di canna integrale da quello grezzo. Il secondo, infatti, ha subito un processo di raffinazione, simile a quello subito dallo zucchero bianco. Quello che compriamo nei supermercati appartiene in genere al secondo tipo. Anche dire che ”si preferisce lo zucchero di canna perché non ha subito il processo di raffinazione” è quindi sbagliato.

Senza considerare che quest’ultimo consiste semplicemente nell’estrarre il saccarosio dalle impurità presenti nella melassa. Specialmente nel caso dello zucchero ricavato dalle barbabietole. Nulla di dannoso per il prodotto!

Quindi no, lo zucchero bianco o lo zucchero di canna integrale non sono velenosi né il processo di raffinazione li rende tali. Inoltre, il saccarosio è naturalmente bianco. Lo zucchero, quindi, non necessita di un dannoso processo di sbiancamento chimico come invece vorrebbero far credere alcune teorie complottistiche.

Apporto calorico

Persino l’apporto di calorie è simile: 100 g di zucchero di canna contengono 360 kcal contro le 390 contenute in 100 g di zucchero bianco.

Dal punto di vista nutrizionale non ci sono particolari differenze tra zucchero bianco e zucchero di canna. Entrambi, se assunti oltre le dosi consigliate possono, a lungo andare, arrecare danni all’organismo nella stessa e identica maniera.

Quindi, quale zucchero preferire?

Tra le tre tipologie di zucchero, quella leggermente preferibile è l’integrale di canna. Tuttavia, rimane ugualmente un alimento dannoso per la salute al pari degli altri due. Ne vale ugualmente la pena, considerandone il costo più elevato e i benefici ”minimi” rispetto agli altri due zuccheri? Meglio cercare un’alternativa!