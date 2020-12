Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Prendiamo la parola zucchero e analizziamola in tutte le sue sfaccettature. Molti non sanno che lo zucchero, a seconda dei casi, ha effetti benefici oppure deleteri. Non stiamo focalizzando la nostra attenzione solo sull’organismo ma anche su tutto ciò che ruota intorno al mercato degli affari. Lo zucchero, consumato in eccesso, per il nostro corpo ha effetti deleteri per l’insorgenza di determinate malattie come l’obesità. Però, non dobbiamo dimenticare che lo zucchero, per diversi settori alimentari, ha effetti benefici dal punto di vista economico.

La paura delle aziende

La salute viene prima di tutto e perciò molte aziende operanti nel settore iniziano ad avere paura. L’obesità porta patologie cardiovascolari, diabete e alcuni tipi di cancro. Di conseguenza, le aziende specializzate tremano nel caso in cui lo zucchero venga annoverato tra i prodotti rischiosi. Per il settore alimentare diventa un serio rischio materiale.

La previsione

Infatti secondo Elly Irving, Head of Engagement di Schroders, lo zucchero potrebbe generare grattacapi alle aziende del settore. La società di consulenza nel 2015 ha pubblicato una ricerca sullo zucchero. Ha verificato che il settore alimentare sta prendendo consapevolezza della problematica tra i consumatori e gli organismi di sanità pubblica. Perciò la comunicazione aziendale è migliorata.

Ma nonostante ciò, dal punto di vista dei mercati finanziari, mettere nel portafoglio solo industrie collegate allo zucchero non conviene. Infatti dal 2015, sono state introdotte 17 sugar tax. A livello globale le aziende hanno ad oggi 42 imposizioni fiscali. Nella ricerca originale del 2015, la società di consulenza Schroders ha indicato i rischi che a distanza di tempo si sono concretizzati.

Rivedere i prodotti per proteggere i guadagni

Le industrie alimentari e delle bevande, logicamente, si guardano intorno e puntano a innovare e riformulare i propri prodotti in modo da proteggere i guadagni. Perciò lo zucchero, a seconda dei casi, ha effetti benefici oppure deleteri. Non per tutti lo zucchero ha un sapore dolce.