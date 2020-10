Per capire il segno zodiacale di una donna, basta guardare che borsa sfoggia quando esce. O viceversa. Lo sostengono gli esperti di astri e di personalità. La shopper a tracolla grande è segno di insicurezza. E la piccola pochette? Vediamo, segno per segno, qual è la borsa più adatta per noi, con gli esperti di Moda (e di Zodiaco) di ProiezionidiBorsa.

Preziose, raffinate e misteriose, sono un segno di successo

Le borse più classiche, raffinate e particolari sono un biglietto da visita delle donne del Leone, della Bilancia e dello Scorpione. La donna Leone ama la chiusura gioiello, la griffe in evidenza, a ricordare il proprio successo professionale. Una borsa importante, insomma, non grandissima ma abbastanza capiente. La donna Bilancia sfoggia, invece, una borsa elegante, sobria, originale e preziosa, in linea con i trend ma non troppo. All’interno non mancano mai il rossetto e la cipria, ma anche un bel romanzo. La borsa della donna Scorpione è preziosa e misteriosa, sfoggia una chiusura complicata. All’interno profumi, bijoux e numerosi mazzi di chiavi.

Lo Zodiaco nell’armadio per capire quale borsa rispecchia la nostra personalità

Le donne Ariete, Toro, Cancro, Vergine e Pesci amano le borse capienti. Ma con finalità diverse. La donna Ariete, dinamica e disinvolta, ha bisogno di una borsa grande e squadrata. Da organizzare per tutto il giorno e anche una notte, non si sa mai. Al suo interno è possibile scorgere vari oggetti indispensabili, dall’Ipad all’ombrello. Per la donna Cancro, e soprattutto per la Sagittario, la borsa diventa enorme, è una specie di seconda casa, deve resistere anche alla bufera. Il dettaglio romantico, nella borsa (da accarezzare) della donna Toro, non manca mai.

Coperte di Linus e case portatili, quando la borsa è quasi un bagaglio

Lo Zodiaco nell’armadio per capire quale borsa rispecchia la nostra personalità. Lo zaino è la borsa preferita della donna Vergine, qualcosa di non appariscente, facile da portare e comodo da appendere, per avere le mani libere. Anche la donna Pesci ha bisogno di una borsa che possa contenere tutto. Una borsa divertente, come un secchiello, piena di curiosità.

Bagagli leggeri, pochette minimaliste e curiosità strampalate

La donna Gemelli non ama la borsa grande, ma una pochette piccola, minimal, a misura di bambina. Anche per la donna Capricorno niente borse grandi e vistose. In una tracolla compatta e sobria, mette tutto quel che è davvero necessario. E per la sera, bustina a mano, per tenere kindle e cuffie. Ma se vedete qualcuno con una borsa strampalata in testa, è sicuramente una donna Acquario. Che detesta gli ombrelli e adora le borse estrose, innovative e dai colori accesi. Ecco un approfondimento sulle borse dell’Autunno Inverno 2020-21, se volete scegliere in base al trend moda.