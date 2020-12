Lo zabaione è una tipica crema dolce e soffice del Piemonte. Si tratta però di una ricetta antica, sviluppata in tutta Europa e con origine probabilmente nel 1400.

Solitamente è mangiata singolarmente, ma spesso accompagna gelati, biscotti e torte. Si può consumare sia calda sia fredda, ed è molto usata sia nella cucina casalinga sia in quella più ricercata degli chef. Tuttavia può anche non essere mangiata esclusivamente come dolce, ma sorprendentemente si sposa alla perfezione con alcuni secondi di carne. Per queste ricette, o semplicemente per avere una crema meno dolce, oggi prepariamo lo zabaione come non lo abbiamo mai mangiato.

Ingredienti

Non prepareremo la classica ricetta con il moscato, ma faremo lo zabaione al vino rosso! Ecco le dosi e gli ingredienti necessari:

1 uovo intero;

3 tuorli d’uovo;

80g di zucchero;

100cc di vino marsala secco;

70cc di vino rosso.

Preparazione dello zabaione al vino rosso

Per preparare lo zabaione come non lo abbiamo mai mangiato lavoriamo l’uovo, i tuorli e lo zucchero assieme in un tegamino. Gli ingredienti devono amalgamarsi molto bene fra loro. A questo punto prendiamo un pentolino con dell’acqua e mettiamolo sul fuoco, inserendo al suo interno il nostro tegamino. Dobbiamo infatti proseguire con una cottura a bagnomaria. Aggiungiamo quindi sia il vino marsala sia il nostro vino rosso, mescolando molto bene e costantemente con una frusta. Dobbiamo portare l’acqua fino ad ebollizione e lasciare cuocere il nostro composto per circa 10-15 minuti, avendo ben cura di non smettere mai di mescolare. Lo zabaione al vino rosso sarà pronto quando la crema si sarà ben addensata.

Questa ricetta si abbina perfettamente ai secondi di carne, come il cotechino, l’arrosto, i salumi cotti o una tagliata di manzo. Tuttavia rimane perfetto anche come crema di accompagnamento per moltissimi dolci. Di sicuro con una ricetta così particolare riusciremo a stupire e deliziare chiunque assaggi i nostri piatti.