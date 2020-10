Il modo di dire di “fare le cose alla carlona” lo usiamo come dispregiativo ma deriva da un grande personaggio storico. La frase è, infatti, comunemente utilizzata da chi vuole definire un comportamento. Oppure un modo di fare altrui che è palesemente superficiale, e spesso pure senza alcuna cura e quindi grossolano. Ma dietro questo modo di dire c’è una storia che addirittura richiama un grande personaggio storico che è stato prima Re. E poi addirittura Imperatore.

Ci riferiamo, nello specifico, a Carlo Magno che durante il suo regno si guadagnò, possiamo dire con poco onore, l’appellativo di Carlone. E questo perché quello che è stato il primo Imperatore dei Romani non era di certo un uomo attento allo stile ed all’immagine.

Stando ai poemi cavallereschi, infatti, la storia ci restituisce un Carlo Magno che era solito indossare abiti semplici. E, quindi, non in linea con il suo ruolo di Re e di Imperatore. Uno stile trasandato insomma. Ma Carlo Magno è stato descritto come un uomo semplice. Ma, nello stesso tempo, pure goffo ed spesso privo di accortezza nel compiere le proprie azioni.

Ecco inoltre cosa significa e da dove deriva la frase vestirsi alla carlona

Una leggenda su Carlo Magno ci ha lasciato il modo di dire “vestirsi alla carlona”. Si narra, infatti, che l’Imperatore si presentò ad una battuta di caccia sorprendendo tutti. Vestendo, cioè, con abiti di stoffa grezza. Per intenderci tipici al tempo dei plebei. Quando, invece, il resto dei partecipanti alla battuta di caccia erano tutti in abiti sfarzosi.

Ebbene, stando alla leggenda, arrivò un temporale. E Carlo Magno, vestito “alla carlona”, grazie proprio al suo bizzarro abbigliamento fu l’unico che evitò di inzupparsi. Ecco allora spiegato il modo di dire “Fare le cose alla carlona” o “vestirsi alla carlona”. Ma non solo. L’espressione, non di rado, viene usata pure per far riferimento a persone che si ritengono ingenue ed “alla buona”, nel senso che non sono solite avere cura dei dettagli.