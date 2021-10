Una pulizia efficace e completa della casa si vede anche dall’attenzione che rivolgiamo ai particolari. Spesso e volentieri ci concentriamo sugli stessi punti. Quelli che più risaltano alla vista e pensiamo si possano sporcare con maggiore facilità.

Stanze, mobili, infissi e pareti andrebbero sempre trattati con riguardo e igienizzati regolarmente, su questo non c’è dubbio. Purtroppo, però, ci sono altri punti nascosti e che meno saltano alla vista che si sporcano allo stesso modo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Il bagno è una di quelle aree in cui dovremmo fare parecchia attenzione. Basta un semplice spazzolino per pulire e igienizzare una delle parti più sporche, ma non ce ne rendiamo conto. Ma non è l’unico ambiente a cui rivolgere la nostra attenzione. Infatti, uno strumento che utilizziamo molto spesso si rivela il luogo ideale pe lo sviluppo di microorganismi nocivi per la salute. Questo proprio a causa della scarsa igiene che gli rivolgiamo.

Scopriamo di cosa si tratta e come occuparcene.

Lo trascuriamo sempre ma quest’oggetto di uso comune è un incredibile covo di germi e batteri

È uno dei primi strumenti che utilizziamo per pulire la casa e forse proprio per questo ci dimentichiamo che a sua volta andrebbe igienizzato. Ci riferiamo all’aspirapolvere. Nello specifico, vogliamo indicare una parte ben precisa di questo accessorio indispensabile per molti di noi: la spazzola.

Lo trascuriamo sempre ma quest’oggetto di uso comune è un incredibile covo di germi e batteri. Chi ha mai pensato di mettere mano alla spazzola dell’aspirapolvere una volta terminate le pulizie? Crediamo ben pochi.

Eppure, dovremmo assolutamente occuparcene, per diversi motivi. In primis non permetteremmo a germi e batteri di propagarsi per la casa. Inoltre, eviteremmo di portare la sporcizia anche nei punti in cui prima non c’era.

Ecco allora un metodo facile e veloce per far tornare nuova la spazzola dell’aspirapolvere e continuare a pulire in sicurezza gli ambienti della casa.

Acqua e candeggina per un risultato perfetto

Prima di procedere con la pulizia, dovremmo sempre ricordarci di smontare la spazzola. In questo modo eviteremo di danneggiare l’aspirapolvere.

Ora dovremo togliere tutti i residui di polvere e sporco dalle setole. Usciamo all’aria aperta e passiamo un pennello in tutti i punti, insistendo se necessario.

A questo punto ci procuriamo un panno morbido e lo immergiamo in una soluzione di acqua tiepida e qualche goccia di candeggina.

Strofiniamo per bene il panno su tutta la superficie da trattare. Poi prendiamo un secondo panno imbevuto di sola acqua e usiamolo per sciacquare la spazzola.

Non ci resta che asciugare tutto con attenzione, quindi riattaccare la spazzola all’aspirapolvere e rimettere tutto a posto.

Avremo dato una bella lucidata a uno degli oggetti più sporchi della casa, che mai avremmo pensato di pulire.