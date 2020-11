Lo swing che si è formato oggi potrebbe far decollare Banca Profilo. Il titolo (MIL:BPRO) ha chiuso la seduta del 23 novembre a 0,2140 euro in rialzo del 2,39% rispetto alla seduta precedente. Come mai esprimiamo questo giudizio? Negli ultimi mesi abbiamo più volte trattato questo titolo esprimendo la elevata probabilità che dagli attuali livelli di prezzo poteva partire un forte movimento direzionale. I motivi erano da ricercarsi nei buoni fondamentali, nell’eccellente management e nei grafici.

La società fornisce servizi bancari e finanziari a clienti privati ed istituzionali. Gli utili sono cresciuti del 172,1% nell’ultimo anno ed il PE (16,1X) è inferiore al mercato italiano (17,9X). Dalla lettura dei bilanci degli ultimi anni non notiamo particolari squilibri e inefficienze, anzi ci sembra una società ben gestita e che ha saputo difendersi nonostante la stagnazione che attanaglia il nostro Paese e le varie problematiche del settore bancario. Il titolo da inizio anno ha segnato il minimo a 0,1250 ed il massimo a 0,2650. Se ampliamo il nostro sguardo, ci rendiamo conto che le quotazioni sono in forte discesa dal massimo raggiunto nell’anno 2000 a quota 5,51. Il minimo raggiunto nel corso del 2020 rappresenta il minimo più basso degli ultimi 20 anni e diversi indicatori lasciano intravedere una probabilità abbastanza elevata che questo possa essere stato il definitivo. Banca Profilo potrebbe essere all’inizio di un forte movimento direzionale e questa potrebbe essere un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

Lo swing che si è formato oggi potrebbe far decollare Banca Profilo

Dal 2009 a quest’anno, contiamo 11 anni consecutivi di lateralità. In situazioni del genere quando parte un movimento direzionale è solitamente per diversi anni e per molti punti percentuali. Se il minimo poliennale è stato segnato, Banca Profilo dai livelli attuali in pochi anni potrebbe anche triplicarsi se non molto di più.

Strategia di investimento

Comprare il titolo in apertura del 24 novembre e mantenere di lungo termine con stop loss a 0,188. Primo supporto di breve termine a 0,198. Obiettivo primo a 0,2660. Si procederà per step ma siamo convinti che questo titolo potrebbe fare faville nei prossimi mesi.