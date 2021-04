È capitato a tutti di aver eliminato un numero in rubrica per sbaglio oppure volontariamente perché era un contatto con cui non c’era più alcuna interazione.

Ma come fare se ad esempio si ha bisogno di tornare ad interagire con questa persona oppure si vuole recuperare un contatto cancellato accidentalmente? Cosa si può fare e in che modo si può procedere?

Già avevamo affrontato in precedenza come scoprire se qualcuno ha cancellato il nostro numero proprio tramite WhatsApp.

Adesso, nelle prossime righe, noi di ProiezionidiBorsa sveleremo lo stupefacente trucco poco conosciuto per recuperare un numero cancellato in rubrica usando WhatsApp.

Tutto è legato alle chat di WhatsApp, infatti è possibile risalire al numero proprio da li. Ma come? Due cose sono importanti affinché il trucco funzioni.

Avere avuto una conversazione con questo contatto anche non recente su WhatsApp e non aver eliminato la chat. Diversamente, in questo caso, il trucco non potrà funzionare.

Ritrovare la chat

Detto ciò la prima cosa da fare è aprire l’applicazione di WhatsApp che si è installata sul proprio smartphone e cercare la conversazione avuta con il contatto che si sta cercando.

Sia che si abbia un Android o un iPhone, in entrambi i casi basta selezionare la scheda Chat del contatto di cui si intende recuperare il numero di telefono ed aprire la conversazione.

Se la conversazione avuta non è recente, può darsi che non apparirà tra le prime nella schermata Chat. Il problema, però, si può risolvere in questo modo.

Se si ricorda il nome della persona a cui il numero appartiene, basterà digitarlo in alto nella sezione Cerca.

In questo modo comparirà la chat anche se questa è stata archiviata. A questo punto sarà sufficiente cliccare sulla chat e si aprirà la conversazione.

Come recuperare il numero dalla chat WhatsApp

Fatto ciò, bisogna cliccare sul nome (che a questo punto sarà il numero di telefono) e si apriranno le informazioni del contatto che si sta cercando.

È importante fare una piccola precisazione. Se si ha un Android, l’informazione è situata nell’area Info e numero di telefono a cui si può accedere scorrendo la pagina del contatto.

Se, invece, si possiede un iPhone la si troverà proprio in cima alla schermata. Basterà a questo punto tenere premuto sul numero e selezionare copia e il gioco è fatto. Finalmente lo si potrà memorizzare nuovamente nella propria rubrica del telefono.

Ecco, quindi, lo stupefacente trucco poco conosciuto per recuperare un numero cancellato in rubrica usando WhatsApp.