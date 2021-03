In questo lockdown che sembra non finire mai, è fondamentale prendersi cura di sé e del proprio stato di salute. L’immobilità forzata, e per lungo tempo, non ci fa di certo bene. Né dal punto di vista fisico né tanto meno da quello mentale.

Non a caso, la Redazione di ProiezionidiBorsa ha dedicato già tanti articoli riguardanti l’home fitness.

Si sa che le attrezzature che può offrire una vera palestra sono insostituibili. Ma, in realtà, ciò non è del tutto vero. In questa guida stiamo per presentare una cosa che ha dell’incredibile: lo strumento indispensabile che ci permette di allenare tutto il corpo e costa pochissimo.

Elastici fitness

A volte chiamati anche “elastiband” e “bande elastiche” altro non sono che delle semplicissime strisce di gomma di varia resistenza utilissime per allenare braccia, gambe e schiena. E di conseguenza addominali. Ricordiamo sempre infatti che la parete addominale, grazie ad una corretta postura, viene costantemente allenata.

In genere si acquistano dei kit che comprendono vari elastici (di solito 3) di colori differenti. Ad ogni colore corrisponde un diverso grado di durezza.

Vantaggi

Con gli elastici possiamo eseguire tantissimi esercizi. Possiamo concentrarci su determinati gruppi muscolari che andiamo a sollecitare senza effettuare sforzi fisici particolarmente intensi e/o faticosi.

Il rischio di infortunio (ad esempio strappi muscolari) è davvero ridotto. Anche perché ognuno può personalizzare il proprio allenamento in base ai suoi obiettivi e soprattutto alle sue capacità fisiche.

Nonostante ciò, gli elastici fitness ci consentono di ottenere i medesimi risultati di un allenamento con i pesi. Anzi, usando gli elastici andiamo a stimolare le fibre muscolari poste più in profondità senza fare particolare fatica.

Come si usano

Gli elastici fitness semplicemente si tirano. Ciò fa sì che si induriscano a mano a mano che li tendiamo.

Questa è la base più semplice. In base alla zona del corpo da allenare si possono anche legare, ad esempio attorno alle gambe. Oppure li possiamo usare come una sorta di laccio, per afferrare ad esempio la pianta del piede.

Pare abbastanza chiaro che gli elastici siano qualcosa di davvero incredibile, lo strumento indispensabile che ci permette di allenare tutto il corpo e costa pochissimo. In base alla marca e alla tipologia il prezzo varia, infatti, tra 10 e 20 euro.