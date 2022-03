Cucinare tanti buoni piatti durante la settimana, quando si ha tempo, è facile se si ha passione ma anche l’ispirazione adatta. La nostra tradizione ci offre diversi spunti. Dal primo al dolce, ogni qualvolta dobbiamo o vogliamo variare il nostro menù, possiamo presentare in tavola piatti gustosi e vari. Siamo il Paese della pasta e della pizza, eppure anche le ricette di secondi piatti a base di carne o pesce sono molte.

Da Nord a Sud, infatti, ci sono allevamenti di animali che forniscono carne controllata, ma siamo anche bagnati da mari molto pescosi. Il pesce, nelle diverse stagioni dell’anno, può variare sui banchi dei negozi. Si può cucinare in modi diversi e se lo strudel di mele è un classico della tradizione pasticcera, può essere un successo anche in versione salata. Presentare, infatti, del pesce in un modo diverso dal solito potrà attrarre e stuzzicare l’appetito anche dei bambini. Gli ingredienti per farne uno con la pasta brisé o con la pasta sfoglia sono davvero pochi. La ricetta che segue prevede l’uso di due pesci, il pesce San Pietro e il salmone, ricchi di acidi grassi omega 3.

Lo strudel di mele è un classico, eppure si può preparare anche salato con uova e altro con questa facile ricetta

Questo strudel salato è una buona idea per la cena. Per completarlo si potrebbe aggiungere un contorno di verdure e un po’ di frutta.

Ingredienti per 6 persone:

400 g di pasta brisé;

200 g di filetti di pesce San Pietro;

100 g di filetto di salmone;

una cipolla;

una carota;

3 uova;

prezzemolo;

olio extravergine d’oliva;

sale.

Lavare la carota, raschiarla e tritarla con la cipolla. Fare riscaldare un po’ d’olio in padella e versarvele per farle rosolare. A questo punto, inserire in un mixer 3 albumi, i filetti di pesce San Pietro, un pizzico di sale e un po’ di prezzemolo. Azionarlo, dopo poco unirvi il soffritto e frullare bene il tutto. Ora distendere su una teglia con carta forno la pasta brisé e disporvi al centro metà dell’impasto. Coprire con il salmone e poi versarvi il resto del composto frullato. Non resta che arrotolare la pasta brisé come uno strudel e chiuderla bene per evitare fuoriuscite durante la cottura. Volendo, si potrebbe spennellare con del tuorlo sbattuto. Mettere in forno e cuocere a 200 gradi per circa 30 minuti.