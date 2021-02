Lo strudel con groviera è un piatto facilissimo che conquista la tavola invernale. Si sposa bene con un ripieno di prosciutto cotto alla brace. Si può farcire, volendo, anche con asparagi bolliti e un mix di formaggi. Oppure con mozzarella e zucchine a lamelle, saltate in poco olio e sgocciolate bene. Infine, con taleggio e funghi champignons, sempre saltati. Spolveriamo di granella di sesamo o pistacchio prima di servire questo gustoso antipasto. E impariamo a realizzarlo con la ricetta proposta dagli Esperti di Cucina di ProiezionidiBorsa.

Gli ingredienti

Ecco, di seguito, gli ingredienti occorrenti per quattro persone:

a) un foglio rettangolare di pasta sfoglia fatta in casa o già pronta;

b) 200 grammi di groviera o emmenthal;

c) 200 grammi di prosciutto cotto alla brace;

d) 30 grammi di Parmigiano Reggiano;

e) latte, quanto basta, o tuorlo d’uovo;

f) una punta di noce moscata, se piace;

g) semi di sesamo, quanto basta.

Il dilemma della pasta sfoglia

Per la miglior riuscita di questo piatto ovviamente il segreto è nella pasta sfoglia. Vince chi ha tempo di farsela in casa con farine selezionate, acqua, olio di frantoio o burro di panna.

Lavorando un bel po’ per fare sei spianate di pasta e altrettanti riposi in frigorifero. Ma se si acquista quella già pronta, è interessante sapere che la sfoglia francese che si trova ai discount è di qualità migliore di quella italiana.

Sarà perché la pasta sfoglia arriva proprio dalla Francia, dove nacque a metà del Settecento. In ogni caso impariamo a scegliere quelle più friabili, con la giusta sapidità, non gommose. Quelle meno simili al pane che non si appiccicano al palato, dal sapore meno grasso possibile.

Il ripieno non deve mai traboccare

Lo strudel con groviera che conquista la tavola invernale. Porre il rettangolo di pasta sfoglia sulla teglia già coperta da carta forno. Tagliare via una lunga striscia larga 1 cm, metterla da parte distesa.

Stendere metà delle fette di formaggio groviera o emmenthal tagliate sottili sulla pasta sfoglia, lasciando libero un bordo di un centimetro. Coprire con le fette di prosciutto cotto al forno. Spolverizzare di Parmigiano Reggiano e noce moscata se piace, proseguire con altre fette di groviera.

Lo strudel con groviera che conquista la tavola invernale

Suddividere idealmente il foglio farcito in tre strisce lunghe. Chiudere la prima striscia su quella centrale, poi chiudere anche l’altra facendo attenzione che il ripieno non fuoriesca. Sigillare la giuntura centrale dello strudel con la punta delle dita. Chiudere i lati corti ripiegando due volte la pasta.

Fare due o tre tagli sottili e obliqui lunghi 5 cm, sulla superficie: permetteranno la fuoriuscita del vapore.

Usare la striscia di pasta tenuta da parte per decorare la superficie con geometrie (rombi, righe) tralci di fiori oppure parole (love, life, benvenuti).

Spennellare lo strudel con latte, oppure uovo, se si vuole un risultato colorito. Infornare a 180 gradi per venti minuti, poi servire tiepido.