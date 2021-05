Lo strudel alle fragole è sicuramente meno famoso della versione classica alle mele, ma è altrettanto buono e molto estivo. Se si è indecisi sul dessert da preparare, perché non si ha molto tempo o inventiva, questo strudel alle fragole con crema al sentore di limone è un vero asso nella manica. Bastano pochi ingredienti per realizzare una vera delizia per il palato. Ecco quindi lo strudel alle fragole con crema al sentore di limone, un dolce buonissimo che farà impazzire tutta la famiglia.

Ingredienti

a) 1 sfoglia rettangolare;

b) 300 gr di fragole;

c) 30 gr di zucchero;

d) la scorza di 1 limone.

Per la crema

a) 250 ml di latte;

b) 1 uovo e 1 tuorlo;

c) 25 gr di zucchero;

d) 20 gr di maizena;

e) la scorza di un limone;

f) 1 pizzico di sale.

Procedimento per lo strudel alle fragole

Lavare e tagliare le fragole, cospargerle con i 30 grammi di zucchero e con la scorza grattugiata del limone non trattato. Mescolare e mettere da parte a macerare.

Per la crema, mettere a bollire il latte. Prelevare la scorza del limone, evitando di prelevare la parte bianca (è amara) e aggiungere al latte nel pentolino. Portare a bollore il latte con la scorza del limone, a fuoco basso, così che il limone avrà modo di insaporire il latte del suo aroma.

In una ciotola sbattere l’uovo, il tuorlo, lo zucchero e il sale. Mescolare bene con una frusta a mano. Aggiungere la maizena setacciata al composto e continuare a mescolare. Rimuovere la scorza di limone dal latte e aggiungervi il composto di uovo, tuorlo e zucchero al pentolino con il latte. Riaccendere la fiamma e mescolare i due composti unendoli e facendoli addensare, con l’aiuto della frusta. Dopo circa 10 minuti sul fuoco, mescolando in continuazione, la crema si sarà addensata. A questo punto trasferire la crema in un contenitore, coprire e lasciare raffreddare.

Versare le fragole che erano state messe a macerare all’interno di una padella antiaderente per pochi minuti. Così il loro sughetto si asciugherà un po’ e caramellizzerà leggermente.

Adesso che anche le fragole sono pronte e fredde, così come la crema al limone, è il momento di realizzare lo strudel alle fragole con crema al sentore di limone.

Srotolare la sfoglia lasciandovi sotto la propria carta forno. Mescolare la crema con le fragole.

Per finire

Successivamente distribuire la crema al centro creando un rettangolo. È importante lasciare liberi i bordi, per permettere allo strudel di essere chiuso senza fuoriuscite di crema, almeno 4 centimetri per lato. Chiudere quindi lo strudel alla maniera classica, assicurandosi che sia ben sigillato. Praticare i classici tagli obliqui sullo strudel, per permettere all’aria di fuoriuscire. Spennellare lo strudel con un mix di latte e tuorlo e infornare per 35 minuti nel forno statico, a 180 gradi, controllandolo di tanto in tanto. Quando sarà cotto, lasciare raffreddare e spolverare sopra un po’ di zucchero a velo.

Ed ecco pronto lo strudel alle fragole con crema al sentore di limone, un dolce buonissimo che farà impazzire tutta la famiglia.