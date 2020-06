Lo stress da lavoro causa il tumore? Sono molti gli articoli e le credenze che associano lo stress lavorativo al tumore. Parliamoci chiaro. Siamo tutti stressati a causa del lavoro. Chi più, chi meno, l’orario lavorativo ci fa sempre sentire stanchi e spossati a fine giornata. Ma questo può aumentare il rischio di avere tumori? C’è davvero qualche correlazione?

Vediamo quindi se lo stress da lavoro causa il tumore. Ecco cosa dicono i medici

La correlazione tra stress da lavoro e tumore

I medici sono stati molto chiari. Non vi è alcuna correlazione tra lo stress da lavoro e il tumore. In questo modo sono state messe a tacere le voci che da qualche tempo giravano sul web.

Il tumore può dipendere da tanti fattori. Si tratta di ragioni genetiche, per esempio. O, nell’80%, dei casi è legato a fattori ambientali. Raggi UV e fumo, ovviamente, sono al primo posto. Si conosce però veramente poco delle conseguenze dei fattori psicologici su questo tipo di malattie. Per questo i ricercatori hanno portato avanti degli studi per dodici anni, arrivando a una conclusione molto chiara. Lo stress da lavoro non c’entra nulla con queste malattie.

Dunque non è assolutamente vero che lo stress da lavoro causa il tumore. Ecco cosa dicono i medici. Perciò tranquilli! Però, anche se non è legato al tumore, lo stress da lavoro ha altre conseguenze sulla nostra salute.

Cosa può causare lo stress?

Diversi studi hanno dimostrato che lo stress è legato ad altri problemi di salute. Uno fra questi è sicuramente lo sviluppo di infezioni. Quindi, se siete tanto stressati per il lavoro, è possibile che vi prendiate un bel raffreddore! Influenza e gastroenteriti, invece, si manifestano quando si ha paura del licenziamento. Se si ha un lavoro precario, infatti, si esprime lo stress attraverso questi problemi fisici.