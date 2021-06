Lo strepitoso ponte sospeso da Guinness dei primati nel cuore della Toscana per un week end di trekking e adrenalina

Gli Appennini sono una delle zone più selvagge d’Europa. Questa catena montuosa che attraversa tutto lo Stivale è per lo più poco popolata. L’Appennino tosco-emiliano più che mai. Ciò ha permesso a queste montagne di restare incontaminate e meravigliose.

Tuttavia a volte l’intervento dell’uomo in sintonia con la natura può creare dei veri e propri capolavori.

È il caso del ponte sospeso di San Marcello Pistoiese.

Ora che l’estate è alle porte, arriva l’idea per due giorni di evasione dal caos cittadino.

Ecco lo strepitoso ponte sospeso da Guinness dei primati nel cuore della Toscana per uno week end di trekking e adrenalina.

Il ponte sospeso delle ferriere

È questo il vero nome del ponte sospeso che unisce i due versanti del fiume Lima, nel comune di San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia.

Fino al 2006 è stato nel Guinness dei primati come il più lungo ponte sospeso pedonale del mondo. È infatti lungo 227 metri, sospeso sull’alveo dell’impetuoso torrente ad un altezza massima di 36 metri.

Quando ci si arriva sembra di trovarsi in un film di Indiana Jones.

È realizzato con strutture che appoggiano su quattro cavi di acciaio in tensione.

Quando si è nel mezzo la vista è spettacolare e la sensazione che si prova indimenticabile.

Dunque ecco qual è lo strepitoso ponte sospeso da Guinness dei primati nel cuore della Toscana per uno week end di trekking e adrenalina.

Weekend consigliato

Le montagne in cui si trova il ponte sono bellissime, i boschi offrono la possibilità di fare lunghe passeggiate, immersi nella natura. Gli itinerari sono molteplici e bastano a riempire due giorni da dedicare al trekking. Per pernottare ci sono dei deliziosi paesini medievali come Piteglio, dove sembra che il tempo si sia fermato. Per le buone forchette, si suggerisce di assaggiare uno dei dolci tipici della zona: i necci. Delle crepes di farina di castagne farcite con ricotta e miele. Vere e proprie delizie.

Insomma uno weekend indimenticabile per fuggire dalla routine e dalla confusione della città.