Lo street food siciliano, uno stile di vita

La Sicilia è una delle isole italiane che ha la più ricca tradizione culinaria del Paese. Qui sono nate la pasta alla norma, la cassata, i cannoli, il pesto di pistacchi. Ma la Sicilia non è solo primi piatti. Molti siciliani infatti all’ora di pranzo preferiscono mangiare al volo e senza pensare troppo a cosa mettono nel piatto.

Ecco qui di seguito dei piatti dello street food siciliano, uno stile di vita sull’isola per tutti i suoi abitanti.

Arancino/a

Il re dello street food siciliano, questa palla di riso condita in svariati modi è uno dei capisaldi dello street food siciliano. Che lo si mangi in bianco, col ragù coi piselli, coi pistacchi o col semplice zafferano, questo piatto che sostituisce tranquillamente il primo e il secondo, è il re della vera cucina di strada siciliana.

Panella

La Panella è un piatto siciliano diffuso principalmente tra Palermo e Trapani. La Panella è una frittella di farina di ceci che viene prima preparata su una spianatoia, ritagliata a quadrettoni e fritta in olio bollente. Un cartoccio di Panelle viene a costare circa tre euro al pezzo ed è per questo che la Panella è uno dei piatti principe dello street food siciliano, un vero stile di vita.

Pani ca meusa

Ultimo ma non meno importante. A Palermo il pane con la milza o “meusa” è una vera e propria istituzione. La carne del panino è formata dalla milza e dagli organi interni del vitello, come per esempio la trachea e i polmoni. La carne viene cotta nello strutto in pignatte gigantesche per esaudire i desideri degli avventori che vogliono mangiare velocemente ma con molto gusto.

Sebbene alcuni di questi piatti siano principalmente di origine palermitana, la loro diffusione sul territorio italiano è avvenuta grazie al concetto di “street food” importato dall’America.

Molto spesso infatti nelle sagre di paese è possibile trovare i cosiddetti “trucks” che vendono questi piatti prelibati.