In questo articolo impareremo a preparare gli spiedini tricolore di frutta con i mini pancake senza burro.

Vale la pena ricordare che la pastella dei pancake può tranquillamente essere congelata in sacchetti gelo con la zip.

Dovremo porla in frigorifero la sera precedente e il mattino dopo la pastella sarà pronta per la padella.

Per creare i pancake ci basterà tagliare un angolo inferiore del sacchetto e far colare la pastella! Scopriamo allora gli ingredienti.

Lo straordinario spuntino di frutta e pancake per una merenda leggera e salutare

Ingredienti per la pastella

a) Un uovo;

b) 70 grammi di zucchero;

c) 250 ml di latte;

d) 200 grammi di farina;

e) un cucchiaino di lievito per dolci.

Ingredienti per lo spiedino

a) Una banana;

b) fragole;

c) un kiwi.

Procedimento

Prendiamo una bacinella e mettiamo l’uovo sbattendolo con una forchetta. Aggiungiamo lo zucchero e mescoliamo energicamente fino a quando non sarà omogeneo.

Continuiamo aggiungendo il latte e proseguiamo a sbattere energicamente.

Lo stesso faremo con la farina che avremo in precedenza setacciato con il lievito.

Continuiamo a sbattere fino a che il composto non diventi omogeneo. Il composto sarà pronto da mettere in padella.

Prepariamo una padella antiaderente già calda. Se vogliamo possiamo cospargerla con una noce di burro.

A questo punto raccogliamo l’impasto in un mestolo da cucina, facciamo colare a filo e cuociamo 4 minuti per parte.

Pancake pronti!

Lo spiedino tricolore

Andiamo, quindi, a preparare lo spiedino tricolore. Con pazienza certosina tagliamo le fragole in orizzontale in modo da ottenere dei dischetti. Lo stesso faremo per la banana ed infine per il kiwi.

Prendiamo il più piccolo dei coppapasta o in alternativa un bicchierino da liquore. Disponiamo su un piatto i pancake e con il coppapasta formiamo e ritagliamo dei dischetti.

Prendiamo degli stecchini lunghi e iniziamo ad infilzare dapprima un pancake poi il kiwi, la banana e la fragola e poi ricominciamo.

Se proprio vogliamo esagerare con i peccati di gola prendiamo un cucchiaio colmo di crema di nocciole e facciamola colare sugli spiedini.

Ecco la ricetta per lo straordinario spuntino di frutta e pancake per una merenda leggera e salutare.

Una bella idea da mangiare insieme agli amici, tifando Italia domenica sera in occasione della finale degli europei di calcio.

Qui la Redazione di ProiezionidiBorsa riporta qualche ricetta di finger food da godersi davanti alla Tv.