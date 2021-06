Chi soffre di mal di denti sa quanto questo problema possa essere doloroso e fastidioso. Infatti, questo tipo di situazione può farci star male per giorni e notti. Pensiamo per un attimo a un semplice dolore alle gengive e rendiamoci conto di quanto questo possa condizionare ore e ore della nostra giornata. Se dovesse capitarci una situazione del genere, però, dobbiamo sapere come agire nell’immediato. E in questo caso c’è un rimedio naturale che potrebbe davvero tornarci utile. Vediamo allora lo straordinario motivo per cui vorremo sempre bollire la lattuga e usarla per risolvere questo problema.

Una foglia di lattuga sulla gengiva potrebbe salvarci da questo dolore che affligge tanti

Immaginiamo di svegliarci con un mal di denti fortissimo. Sicuramente, questo non è l’inizio di giornata che sogniamo per noi. Il problema, però, è che non possiamo andare dal nostro dentista. Magari, per esempio, quel giorno il nostro medico è pieno di appuntamenti. Oppure noi dobbiamo lavorare ininterrottamente e non possiamo proprio lasciare le nostre faccende per una visita. Ed è qui che entra in gioco lo straordinario motivo per cui vorremo sempre bollire la lattuga e usarla per risolvere questo problema. Questo rimedio casalingo, infatti, allevierà il nostro dolore.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ecco come dobbiamo utilizzare la lattuga per placare il mal di denti

Per prima cosa prendiamo una pentola con dell’acqua e mettiamola a bollire. Quando avrà raggiunto lo stato di ebollizione, mettiamo un paio di foglie di lattuga a cuocere per più o meno 5 minuti. Quando sarà trascorso questo tempo, lasciamole freddare leggermente e poi mettiamola sulla gengiva dolorante o sul dente che ci fa male. Ci accorgeremo di come il fastidio si allevierà. Grazie a questo metodo, potremo guadagnare tempo e aspettare di poter andare a farci controllare dal nostro medico. Ovviamente, come già sottolineato, stiamo parlando di un semplice rimedio naturale e non di un consiglio scientifico o dentistico. Si tratta di conoscenza popolare che potrebbe davvero aiutarci.

Approfondimento

Ecco perché si dovrebbe sempre annusare il rosmarino per risolvere un problema davvero comune