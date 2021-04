Coltivare i germogli ci permette di far crescere le verdure in modo semplice. Se siamo noi stessi a coltivarli, sapremo sempre la qualità del cibo che portiamo a tavola e questo è un gran vantaggio. Infatti, con questo articolo oggi vogliamo spiegare lo straordinario modo per coltivare i germogli in modo semplice e a costo zero.

Costruire un germogliatore

Il germogliatore di semi è un contenitore che ha lo scopo di favorire la germogliazione di diversi semi contemporaneamente. Ne esistono diverse tipologie e di diversi materiali come la plastica o la terracotta. Quello che forse non tutti sanno è che è possibile costruire un germogliatore fai-da-te in casa e a bassissimo costo.

Germogliatore home made

Per realizzarlo sarà sufficiente utilizzare delle vaschette di plastica che possiamo impilare l’una dentro l’altra. Queste vaschette le possiamo trovare quando compriamo la frutta e la verdura al supermercato, per esempio quelle che contengono i frutti rossi o le carote. La vaschetta in plastica che andrà messa sopra dovrà avere dei piccoli fori: se non li possiede già li possiamo creare noi con una forbice. La vaschetta, nella sua parte inferiore, invece non dovrà avere fori perché altrimenti perderà l’acqua.

Come procedere

Per coltivare i germogli, è necessario procurarsi i semi che andremo ad utilizzare. I semi, se messi in ammollo germoglieranno prima, pertanto consigliamo di lasciarli in acqua per almeno 12 ore. A questo punto, togliamo l’acqua ai germogli e li mettiamo nella vaschetta. Dopo averli vaporizzati con l’acqua, chiudiamo il germogliatore con la parte superiore della vaschetta e lo riponiamo su un davanzale o in un altro luogo ben soleggiato. In una decina di giorni vedremo i nostri semi germogliare e saranno pronti per essere utilizzati.

Consigli

I germogli vanno vaporizzati con acqua ogni giorno per mantenere un buon grado di umidità e favorirne dunque la crescita. Un altro aspetto importante è ricordarsi di non lasciare l’acqua ristagnante nel contenitore. L’ultimo consiglio che vogliamo dare è di non tenere il germogliatore sopra il calorifero. Questa fonte di calore non servirà a farli crescere: tutto ciò di cui hanno bisogno sono acqua, umidità e luce del sole.

Questo è lo straordinario modo per coltivare i germogli in modo semplice e a costo zero per averli disponibili in tempi molto brevi.

Approfondimento

